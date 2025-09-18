Un malagueño elige una conocida ciudad española para sus vacaciones y advierte de la mala decisión: "No vengáis"

Álvaro tenía planeado su viaje al detalle: los lugares en los que se iba a hospedar, las actividades que iban a realizar, los enclaves que querían visitar. Pero lo que no tenía previsto era la situación que se encontraría este creador de contenido malagueño al llegar a su destino: Murcia.

Así lo ha explicado el propio malagueño a través de su canal de YouTube, donde acumula miles de seguidores, a quienes ha hecho partícipes de su viaje hacia La Manga del Mar Menor, pasando antes por la capital de Murcia y su Feria de Septiembre, una de las citas más esperadas en el territorio.

Un malagueño, sorprendido por el intenso calor de Murcia

"Arranca mi aventura rumbo a Murcia. En este primer día de viaje, salimos desde Málaga y comenzamos una escapada de cinco días", ha comenzado narrando el joven, que aprovechó su viaje a la costa murciana para acercarse a su capital y descubrir sus encantos. Pero lo que más llamó su atención tras aterrizar en la ciudad no fue su gastronomía, belleza y arte, sino su intenso calor.

"Un comunicado para todas aquellas personas que quieran venir en septiembre a Murcia porque se creen que la calor ya no pega tan fuerte aquí, pero no", ha señalado rotundo el joven, que ha aconsejado a sus seguidores: "No vengáis a Murcia en septiembre".

Las altas temperaturas, el principal problema del viaje de este malagueño

Con temperaturas máximas de hasta 35 grados, Murcia continúa sin desprenderse de las altas temperaturas que han protagonizado el verano y que han asolado a sus habitantes y visitantes quienes, como Álvaro, se han visto sorprendidos por el excesivo calor del lugar: "No vengáis porque os vais a derretir. Hace 40 grados a la sombra".

Por ello, el creador de contenido malagueño ha recomendado visitar esta conocida ciudad española en cualquier otra época del año, menos en verano: "Una buena época para venir es octubre, noviembre, pero ahora hace más calor que en Sevilla".