MSC Cruceros sigue apostando por el Puerto de Málaga y prevé 26 escalas en 2026

MSC Cruceros es una de las navieras más importantes del Puerto de Málaga. A pocos meses de que acabe el año, la compañía cerrará 2025 con 26 escalas, de las cuales 15 son de embarque y desembarque.

La naviera es una de las "reinas" del Puerto, de hecho, el 10 % de las escalas totales que llegan a la capital pertenecen a MSC Cruceros. En datos, esto se traduce en que, del medio millón de cruceristas que visitan la ciudad, 90.000 provienen de algún barco de MSC.

Aunque existe cierta dispersión entre las navieras líderes en escalas, hay también una gran diversificación de compañías operando en el puerto.

La importancia de MSC para la ciudad también radica en que la compañía ofrece a los malagueños paquetes de vuelo + crucero desde “la puerta de su casa”.

En 2025, la naviera lanzó una nueva estrategia comercial dirigida a los malagueños que quieran conocer los fiordos noruegos. MSC ofrece un pack que incluye vuelos directos a Copenhague y, desde allí, el embarque en un crucero para descubrir los fiordos.

Esta conexión también estará disponible en 2026.

Las previsiones de la naviera para 2026 en Málaga se mantienen: 26 escalas, de las cuales la mitad serán embarques y desembarques. Asimismo, MSC vuelve a elegir el Puerto de Málaga para la primera visita de su nuevo crucero, el MSC Eurobia, uno de los barcos más innovadores y ecológicamente avanzados de su flota, diseñado para avanzar hacia un modelo de navegación más respetuoso con el medioambiente, al estar propulsado con gas natural licuado.

El Puerto de Málaga es el puerto andaluz más importante para MSC, ya que es el único en el que se realizan embarques y desembarques.

Este volumen de operaciones no solo refuerza el papel estratégico de Málaga dentro de los itinerarios de MSC Cruceros, sino que también genera un impacto positivo en la economía y el turismo local, al atraer a miles de pasajeros que disfrutan tanto de la riqueza cultural de la capital como de los encantos de su provincia.

El perfil de los pasajeros y excursiones

Los cruceristas mayoritarios son italianos e ingleses, aunque también hay una presencia significativa de españoles y malagueños.

En Málaga, la naviera ofrece excursiones que permiten a los pasajeros descubrir tanto la capital como la provincia. Las excursiones más vendidas son al Centro de Málaga, donde su catedral se consolida como la opción estrella.

Mijas, con su encanto de pueblo blanco andaluz, sus callejuelas empedradas y sus miradores al Mediterráneo, se posiciona como la segunda excursión más demandada. Por su parte, Marbella Pueblo completa el podio gracias a su atractivo singular.