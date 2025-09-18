El nuevo obispo de Málaga visita a los pacientes del Hospital Clínico

Los pacientes del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) han recibido este jueves una visita muy especial, la del nuevo obispo de la Diócesis de Málaga, José Antonio Satué.

Se trata del primer obispo que visita un hospital público en la provincia de Málaga, con el objetivo de conocer de primera mano su funcionamiento y agradecer personalmente la labor de las distintas categorías profesionales.

Además, Satué ha querido acercarse a saludar a los pacientes ingresados en las distintas unidades de hospitalización, así como a sus familias, según ha explicado el hospital en un comunicado.

Misa en el salón de actos

Tras la visita, se ha celebrado una misa en el salón de actos en honor a todos los profesionales del hospital, los pacientes y a sus familiares. Al acto ha asistido personal de todas las áreas y servicios del hospital y ha contado con la colaboración de los voluntarios de la asociación San Vicente de Paúl.

Según ha informado el centro, José Antonio Satué ha tenido palabras de reconocimiento para todos los profesionales del hospital presentes en el acto y ha lanzado un mensaje de esperanza y ánimo para todas las personas que se encuentran luchando para superar la enfermedad y también para todos sus familiares y acompañantes.

Durante la vista, el nuevo obispo de la Diócesis de Málaga y su secretario, Daniel Guerrero, han estado acompañados por el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, junto al capellán, Rafael Quevedo, así como del hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Miguel Orellana, y del hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Sergio Morales.

Palabras de agradecimiento

También, han estado presentes otros miembros de la junta de Gobierno y del equipo de dirección del hospital que han acompañado a Monseñor Satué a la capilla del centro, donde se encuentra una réplica de la Virgen de la Victoria, así como los cuadros de los sagrados titulares de la Virgen de Esperanza y de Jesús Nazareno del Paso.

El director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández, le ha expresado a Satué su agradecimiento por esta visita tan especial a pocos días de tomar posesión del cargo como nuevo obispo de Málaga, además de su interés por reconocer la labor de los profesionales del centro.