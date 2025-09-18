Oficios tradicionales en Málaga: 40 oficios en peligro por falta de relevo generacional

Alrededor de 40 oficios tradicionales de la provincia de Málaga podrían extinguirse en unos pocos años por falta de conocimiento o de relevo generacional. Así lo ha dado a conocer el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, en la I Jornada 'Juventud y tradición' organizada por la Diputación de Málaga con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud y del Ayuntamiento de Málaga. Algunas de las actividades tradicionales que podrían desaparecer se relacionan con el esparto, la orfebrería, la alfarería, los bolillos y la jábega, entre otros.

Estas jornadas, pensadas para animar a la juventud malagueña a mantener vivo el legado de estas tradiciones, pretenden impulsar el emprendimiento juvenil recuperando estos oficios de la provincia. Santoalalla ha explicado que la provincia cuenta con una rica herencia cultural que se mantiene viva con oficios tradicionales como los relacionados con la pasa de Axarquía o la aceituna con Denominación de Origen Protegida (DOP) Aloreña de Málaga.

Más de 400 personas asistieron a la I Jornada 'Juventud y tradición' / L. O.

"La tradición y la modernidad no están enfrentadas, sino que, si se combinan bien, pueden ser una oportunidad de futuro, especialmente para aquellos jóvenes que quieren vivir y trabajar en sus municipios de origen", explicó el delegado durante su intervención. "Las administraciones estamos aquí para hacer eso posible, porque un joven puede tener una buena idea, pero necesita acompañamiento, asesoramiento -una labor que ya realizan muy bien las asociaciones- y también financiación. Necesitan que se les dé una primera oportunidad”, añadió.

Durante su intervención, Santaolalla anunció también que la Diputación va a poner en marcha los premios TRADI, que reconocerán las iniciativas empresariales que mantengan o reinventen las tradiciones malagueñas. Estos galardones contarán con una dotación económica de 12.000 euros.