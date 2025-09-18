Planes para el fin de semana en la provincia de Málaga

Septiembre sumerge a varios pueblos malagueños en su pasado con recreaciones que recuerdan hechos históricos, celebran su gastronomía o acogen encuentros de artistas en localidades de casi todas las comarcas. De Nororma, a la Axarquía, pasando por la comarca antequerana o la Sierra de las Nieves, el fin de semana ofrece diversas fiestas que celebran con una exquisitiva gastronomía festejos que merecen la pena vivir en pueblos como El Borge, Tolox, Casabermeja, Salares, Archidona, Casarabonela, Algarrobo o Torremolinos.

Recreación Histórica Morisca de Casarabonela / L.O.

Casarabonela viaja al pasado con su Recreación Histórica

Casarabonela se convierte este sábado, 20 de septiembre, en un poblado del siglo XVI con vecinos y figurantes ataviados a la antigua usanza recreando costumbres de la época. Se trata de la X edición de la Recreación Histórica de del municipio, este año bajo el título “La Duda'. En esta edición el guion de la representación está escrito por el historiador Francisco Gómez Armada y sitúa al visitante en plena encrucijada de la vida morisca en el siglo XVI. Las calles del casco histórico se transforman en un poblado de hace más de 400 años: telas, faroles y atrezzo recrean la estética andalusí mientras vecinos y voluntarios encarnan escenas de la vida cotidiana... Más información

Centro urbano de Archidona decorado por la zambra del año pasado. / L.O.

Archidona recupera su esplendor andalusí con la Zambra Morisca

Archidona se sumergirá este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, en su pasado medieval con una nueva edición de la Zambra Morisca. Con esta celebración el pueblo revive su legado como capital de la Cora de Rayya andalusí, que incluía la mayor parte de la actual provincia de Málaga, y frontera entre los reinos cristianos y el nazarí. No en vano, en su alcazaba fue proclamado emir Abderramán I en 756, dando comienzo al Emirato independiente de Córdoba. La Plaza Ochavada y la calle Nueva, que acogerá el zoco, serán los espacios que acogerán la programación de estas fiestas, que incluye pasacalles musicales, talleres, demostraciones de cetrería,espectáculos de fuego, y por supuesto, música... Más información

Mercado gastronómico de la Fiesta de la Cabra Malagueña de Casabermeja / L.O.

Casabermeja celebra la XVI Fiesta de la Cabra Malagueña

Casabermeja volverá a rendir tributo a la cabra malagueña este fin de semana. La Fiesta de la Cabra Malagueña, que cumple su décimosexta celebración, reúne, año tras año, a miles de visitantes. Además de la gastronomía relacionada con la carba,como tapas y un mercado de quesos, el evento es una oportunidad magnífica para los pequeños, ya que podrán disfrutar de un contacto directo con estos animales gracias a la granja escuela con ganado de pura raza malagueña, talleres para dar el biberón a un chivo o incluso posar en un photocall. Otro aspecto a destacar son los talleres de artesanía, cerámicay es`parto que se ofrecen durante el fin de semana... Más información

Un momento de la recreación histórica de la Quema de Algarrobo / L.O.

Algarrobo celebra su XI Fiesta de la Quema con siete representaciones históricas

Este fin de semana, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, Algarrobo rememora uno de sus episodios históricos más importantes y rinde homenaje a la fallida quema del pueblo en su XI Fiesta de la Quema, declarada de Singularidad Turísticay organizada por la Asociación Histórico Cultural y Recreativa La Quema de Algarrobo. Un año más, la localidad axárquica viajará atrás en el tiempo con representaciones históricas que se completarán con un amplio programa de actividades para todos los públicos. Las calles de Algarrobo se llenarán de historia un año más en el penúltimo fin de semana de septiembre con una nueva fiesta de la Quema de Algarrobo, Fiesta de Interés Histórico Cultural que pone en valor los eventos acontecidos en el municipio alrededor del año 1811, cuando los habitantes de Algarrobo lograron evitar la quema del pueblo por parte de las tropas francesas que ocupaban el país, un hecho que determinó que a los algarrobeños se los conozca todavía como ‘los tiznaos’... Más información

Festival Árabe Andalusí de Salares / L.O.

Salares se transformará en un pueblo medieval con el Festival Árabe Andalusí

El municipio axárquico de Salares se va a transformar en un pueblo medieval en la XXIII edición del Festival Árabe Andalusí, que volverá a un pasado en el que judíos, árabes y cristianos convivían en España. "No es solo un evento, es una experiencia, una celebración de lo que fuimos, de lo que somos, y de todo lo que podemos ser cuando nos unimos a través del arte, la cultura y la historia", asegura el alcalde de Salares, Pablo Crespillo. La programación busca profundizar en la historia y la cultura andalusí, con charlas culturales, conciertos, conferencias y talleres; mientras por las tardes la programación se volverá más folclórica y festiva... Más información

Una pintura de Art Tolox / Javier Lerena

Art Tolox acoge a artistas de todo el mundo

Tolox vuelve a a abrir sus calles, sus plazas y sus espacios para que se llenen de artistas. Este bello pueblo, puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, celebra este fin de semana una nueva edición, la novena, de Art Tolox. El festival reunirá a escultores, muralistas, pintores, músicos, poetas, fotógrafos, actores y artesanos que trabajrán en vivo en plazas y rincones del municipio durante el fin de semana y embellecerán las calles de este pueblo blanco... Más información

Día de la Pasa de El Borge / L.O.

El Borge celebra el domingo su Día de la Pasa

El Borge, conocido como la villa de la uva pasa. Situado en la llamada “Ruta de la Pasa”, este pequeño pueblo de blancas fachadas encaladas y estampadas con el colorido de geranios, destaca por ser el primer productor de uva pasa de toda España, motivo suficiente para que los borgeños celebren cada año, el tercer domingo de septiembre, una fiesta en homenaje a este fruto con el 'Día de la Pasa'. La fiesta incluye demostraciones de todas aquellas tareas relacionadas con su elaboración, desde la recolección, traslado, tendido y secado en los paseros de la uva, hasta el picado, criba y envasado. Durante la jornada, además de las pasas, se ofrece a degustar gazpacho, vino moscatel y embutidos típicos de la zona; todo ello amenizado con pandas de verdiales y coros rocieros... Más información

La romería de San Miguel el pasado año / L.O.

La Romería de San Miguel de Torremolinos

Torremolinos celebra este domingo, 21 de septiembre, Romería de San Miguel, que este año contará con 53 carretas, 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores. Tras la bendición de romeros y salida del patrón de Torremolinos hacia la avenida de los Manantiales a las 9.00 horas; se celebrará la misa romera en honor a San Miguel Arcángel (9.45 horas), que será cantada por el Coro Rociero San Miguel. A las 10.30 horas se inciará la romería desde la avenida de los Manantiales y recorrerá la plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, avenida Joan Miró, calle Rafael Quintana Rosado, carretera de Benalmádena y cruce del Pozuelo en dirección a los pinares... Más información