Viviendas turísticas: Andalucía tendrá un grupo de la policía especializado en detectar los ilegales

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, conocida como "policía autonómica, contará con un grupo especializado que trabajará junto a los inspectores turísticos en la vigilancia y detección de las viviendas turísticas ilegales.

Es una de las medidas anunciadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que eleva ya a 10.600 las viviendas turísticas canceladas por la Junta desde febrero del año pasado por no cumplir con la normativa.

En un comunicado, el Gobierno andaluz insiste en que "ha reforzado su política de inspección" con medidas concretas, entre las que destacan las cancelaciones, "más control y más colaboración institucional". De hecho, recuerda que cuenta con convenios de colaboración con ocho municipios andaluces, entre ellos Málaga capital y Alhaurín el Grande, y hay otros 23 acuerdos en tramitación, con el objetivo de agilizar el intercambio de datos y la coordinación de actuaciones.

Avisos en el Registro de Turismo

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha anunciado una "mejora" del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, en el que deben inscribirse todos los alojamientos turísticos de la comunidad autónoma, incluidas las viviendas turísticas.

Es en este registro donde reside uno de los principales escollos para el control de las nuevas inscripciones de viviendas de uso turístico, con independencia de las restricciones que, a nivel municipal, estén adoptando los ayuntamientos. Esto es así ya que este registro solo exige la presentación de una declaración responsable, para lo que se exige únicamente rellenar un formulario en el que el propietario se compromete a cumplir con la normativa para dar de alta el alojamiento. Esto ha provocado que muchos alojamientos que no cumplen se sigan inscribiendo, siendo la labor inspectora la que debe detectarlos e iniciar el proceso para darlos de baja.

El propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, solicitó públicamente a la Junta de Andalucía que modifique este sistema para frenar las inscripciones de viviendas turísticas, sobre todo ahora que la capital de la Costa del Sol ha activado una moratoria de tres años que impide nuevas altas de estos pisos en cualquier punto de la ciudad.

En ese sentido, la Junta ha revelado hoy que el nuevo sistema informático que se ha implementado "emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación" en caso de que un propietario trate de inscribir una vivienda turística ubicada en una zona con restricciones. “Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano”, ha subrayado Bernal.

Respuesta a Pedro Sánchez

El consejero también ha aprovechado hoy su comparecencia en comisión parlamentaria para desligar la Vivienda de Uso Turístico del problema de la vivienda en España. “El señor Sánchez viene a Andalucía a atacar nuestra principal industria, el Turismo, y le culpa de que los ciudadanos tengan problemas para encontrar una vivienda. Ni el turismo ni las VUT son el problema. La clave está en una mala legislación estatal que desprotege a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler habitual”.

En esta línea, Bernal ha explicado que la competencia en materia turística corresponde a la Junta de Andalucía y que el Gobierno de España no puede proceder a la cancelación de ninguna VUT. “No son viviendas ilegales, van a poder seguir ejerciendo su actividad y lo único que cambia es que no podrán publicitarse en algunas plataformas. Mientras que el Gobierno de Juanma Moreno suma más de 10.500 cancelaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez cero. Esa es la realidad”.

El consejero también ha recordado que el Registro Único sobre el que se basa el anuncio de Pedro Sánchez es una norma que cuenta con informes demoledores del Consejo de Estado y un expediente de la Unión Europea por invasión de competencias. “La única administración competente para cancelar licencias a una VUT es la Junta de Andalucía”.