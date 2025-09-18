Reanudado el tráfico ferroviario entre Gobantes y El Chorro tras un incendio

La circulación de trenes entre Gobantes y El Chorro, del trayecto de ancho convencional Málaga-Bobadilla, en la provincia de Málaga, ha sido reanudada en la noche de este jueves tras quedar interrumpida a consecuencia de un incendio, una incidencia que ha provocado que los pasajeros hayan tenido que ser reubicados en otros trenes.

Según ha informado Adif en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, la circulación ha tenido que ser interrumpida sobre las 20,55 horas de este jueves, tras registrarse un incendio en el tramo mencionado.

Debido a este incidente, la compañía ferroviaria Renfe ha establecido un Plan de Transporte Alternativo para reubicar a los viajeros de trenes de MD de la línea Sevilla - Málaga. En concreto, los pasajeros del tren de MD 13911 han sido reubicados al tren Avant 08705, mientras que aquellos que viajaban en el tren de MD 13908 han sido trasladados desde Antequera Santa Ana en tren Avant 08195.

Asimismo, sobre las 22,42 horas, Adif ha indicado que la circulación de los trenes ha sido restablecida una vez se ha conseguido extinguir el incendio y quedar reconocida la infraestructura.