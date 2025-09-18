Este sábado se celebra el XVII Homenaje a Teodoro Reding

Este sábado, 20 de septiembre, tendrá lugar el XVII Homenaje al gobernador suizo de Málaga Teodoro Reding (1755-1809).

El acto, organizado por la Asociación Histórico - Cultural Teodoro Reding, comenzará a las 11.30 de la mañana, con un corto pasacalle a cargo del grupo de Recreación Histórica del Regimiento Suizo de Reding nº 3, que recorrerá el Paseo de Reding, partiendo famosa fuente de Reding restaurada bajo su gobierno.

El acto principal tendrá lugar a las 12 horas. en la misma Plaza de la Malagueta, a los pies de la escultura del militar, promovida por la asociación y costeada por suscripción popular, obra de Juan Vega.

El presidente de la asociación, Jon Valera, explica a La Opinión que, por vez primera, participarán en el homenaje dos familiares de Teodoro Reding, descendientes directos de su hermano Aloys, que se desplazarán desde Suiza para tomar parte.

Esta rama aún vive en la casa natal de Reding en Schwyz, y también se sumó, con una importante cantidad, a la suscripción popular de la escultura de La Malagueta.

El acto incluirá un izado de banderas en homenaje al gobernador y corregidor, pero también a la paz más de 200 años después con la presencia de la enseña de Francia. Y culminará con una salva de honor realizada por los recreadores históricos del colectivo con los fusiles de la época, informa el colectivo en una nota.

¿Quién fue Teodoro Reding?

El acto del sábado tiene lugar en recuerdo de este ciudadano suizo y militar del Ejército español que llegó a Málaga en 1802. En nuestra ciudad se destacó por sus acciones para ayudar a los malagueños durante las epidemias de fiebre amarilla de 1803 y 1804 o las que emprendió desde 1806, ya como corregidor o gobernador de la ciudad, en materia social, económica, sanitaria o urbanística.

Además fue el general que mandó a las tropas españolas -y, entre ellas, numerosos malagueños- que vencieron, por primera vez en la Historia, a un cuerpo de Ejército napoleónico en la batalla de Bailén de 1808, en el contexto de la invasión de Bonaparte.