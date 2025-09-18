Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Estabilizado un incendio forestal en un campo de tiro con arco en Casabermeja

El foco del incendio se declaró en torno a las 10.00 horas de este jueves

Incendio en Casabermeja este 18 de septiembre.

Incendio en Casabermeja este 18 de septiembre. / PLAN INFOCA

La Opinión

Málaga

Un incendio forestal que desde la mañana de este jueves, 18 de septiembre, afecta a un campo olímpico de tiro con arco en Casabermeja, ha quedado estabilizado.

Así lo ha informado en una publicación en su perfil oficial de 'X' el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, en la que señalan que aún están luchando para controlar el fuego.

El foco del incendio se declaró en torno a las 10.00 horas de este jueves y se desplegaron en la zona, en un principio, un helicóptero ligero y un técnico de operaciones, además de un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un camión autobomba, que siguen trabajando sobre el terreno.

La Policía Nacional incorpora un vehículo integral de documentación puesto en marcha en Málaga

Abren la convocatoria para elegir los mejores vinos de Málaga

Estabilizado un incendio forestal en un campo de tiro con arco en Casabermeja

Detienen al hombre que acogió en El Palo al menor desaparecido el lunes en Rincón

Un estudio califica a Málaga como la ciudad "más feliz" de España por su calidad de vida, clima y servicios

Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "Estos son los errores típicos al comprar una vivienda"

Alerta en los subtropicales de Málaga por los bajos precios en origen del mango

Vecinos de las casas del Bulto recurren el concurso por el que pugnan tres promotoras

