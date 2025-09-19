Alcaldes socialistas de la provincia critican la gestión de la Junta: "Basta ya de abandono"

Los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Málaga han reprochado a la Junta de Andalucía que "no cumpla" sus competencias en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, salud pública, infraestructuras hidráulicas y mantenimiento de los bosques, "dejando a los ayuntamientos solos frente a problemas que deberían asumir". "Basta ya de abandono", han apostillado.

Así lo han señalado en el manifiesto conjunto aprobado en la reunión celebrada este viernes para la constitución del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE malagueño, que coordinará el regidor de Álora, Francisco Martínez; un primer encuentro en el que ha participado también el secretario general de los socialistas de Málaga, Josele Aguilar.

"Muchos colegios necesitan obras de mejora que llevan años pendientes, los centros de salud tienen carencias de personal y miles de personas esperan ayudas de dependencia que no llegan", ha subrayado el alcalde de Álora.

Según han indicado desde el PSOE en una nota, los alcaldes y alcaldesas socialistas han criticado también a la Diputación Provincial "por desatender a los municipios pequeños y medianos, mientras invierte recursos en otros ámbitos que no son prioritarios".

En el manifiesto aprobado, han detallado exigencias "claras", como una financiación justa para que los ayuntamientos puedan cumplir sus competencias, que la Junta asuma sus responsabilidades "y aparezca en el territorio"; así como "un reparto equitativo de los recursos de la Diputación, priorizando a los pueblos que más lo necesitan".

Igualmente han reclamado prevención de riesgos en bosques y espacios naturales, control de plagas y salud pública y coordinación real entre administraciones, con mesas de trabajo periódicas. "Estamos hartos de tapar con nuestros recursos los agujeros que dejan otras administraciones. Los pueblos de Málaga merecen respeto, recursos y atención", ha asegurado Martínez.

Por su parte, el secretario general de los socialistas de Málaga ha defendido que el PSOE es un partido "profundamente municipalista". "El municipalismo está en la esencia del PSOE. Somos, por encima de todo, un partido de alcaldes y alcaldesas. Por eso este órgano que constituimos hoy es tan importante para nosotros", ha declarado.

Ha puesto en valor el trabajo de los 39 alcaldes y alcaldesas socialistas en la provincia de Málaga. "Con su honradez, compromiso y dedicación plena a sus vecinos y vecinas, representan lo mejor del proyecto socialista y están demostrando que hay otra forma de hacer política", ha dicho, al tiempo que ha criticado a los regidores del PP "que sólo buscan esconder sus fracasos".

"En esta provincia sufrimos unos políticos del PP que ocupan el poder pero que ni gobiernan ni gestionan. Sólo hacen oposición al Gobierno de España", ha incidido Aguilar.

Asimismo, ha criticado al presidente andaluz, Juanma Moreno, "porque no cree en el municipalismo y niega a los ayuntamientos una financiación justa", y al presidente de la Diputación, Francisco Salado, "por su comportamiento sectario al primar a los grandes ayuntamientos del PP en la provincia y abandonar a los pequeños y medianos municipios, verdadera razón de ser de la institución provincial".