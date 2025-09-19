Arroyo Jaboneros: los deberes por hacer

«Los diques no hacen su trabajo y el agua coge más velocidad», señalaba a La Opinión Francisco Vertedor, presidente vecinal de La Mosca.

La asociación está muy preocupada por lo que considera falta de mantenimiento del arroyo Jaboneros, a su paso por la barriada, a las puertas del otoño, la estación de las trombas de agua.

Y preocupa, para empezar, la presencia de tres diques en el cauce, a su paso por La Mosca, con tanta tierra y rocas acumuladas, que no sirven para ralentizar el agua ni para retener áridos.

«Ya está todo al mismo nivel», lamenta al presidente. A su lado, Marcos Fernández, miembro de la asociación, alerta de que esto está provocando que niños pequeños se asomen al dique con total facilidad, cuando delante tienen «un salto de siete metros».

Marcos Fernández recuerda que la única arena que ha visto retirar en años, al pie del dique, ha sido la que el Puerto necesitaba.

Uno de los eucaliptos con riesgo de desplome. / a.v.

"Puede llevarse la carretera"

También preocupa a la asociación cómo el agua ha ido desmantelando, año tras año, las escolleras que protegen los taludes. «Cada vez hay riadas más fuertes; por la falta de lluvias la tierra está más seca y los taludes pierden la protección de las piedras; con lo que se puede llevar, como antiguamente, la carretera», advierte el presidente vecinal.

A su lado está Francisco Javier Santiago, vicepresidente de la asociación, que llama la atención sobre estas rocas de gran tamaño, procedentes de las escolleras desbaratadas y que el agua ha ido trasladando cauce abajo. De hecho, subraya, una de estas grandes rocas puede verse en la foto principal del reportaje, al pie de uno de los diques.

Los dos responsables vecinales acompañan a este diario a inspeccionar los daños en un talud que hace curva, al pie de las casas de La Mosca, con las rocas desperdigadas por el agua. Francisco Vertedor aprovecha para reclamar en su lugar un muro de hormigón, como hay ya en otros tramos del barrio.

El puente de los Tres Ojos, ayer, semienterrado. / a.v.

Además, también preocupa la presencia de varios eucaliptos de gran porte, con las raíces comidas por la corriente; incluso alguno a la altura de la carretera, «pero como no hay protección, el agua sube hacia arriba y con la fuerza rompe y descarna», explica.

Francisco Vertedor alerta de que, si se caen los eucaliptos, pueden terminar taponando los puentes cauce abajo.

El puente de los Tres Ojos

Para el presidente vecinal, bastará con que caiga «un poco de agua, y volveremos a estar con las carreteras cortadas; y hay familias que se quedan incomunicadas cada que vez que se sale el arroyo», lamenta.

Esta situación puede comprobarse ya en el semienterrado puente de los Tres Ojos, al que se accede por un carril que, en un tramo, está muy por debajo del cauce.

Escollera de rocas desperdigadas por el agua y sin reparar. / a.v.

Pedro, un vecino del entorno, mostraba ayer su hartazgo porque, a su juicio, sólo se ponen parches tras las lluvias; pero no se mantiene el Jaboneros. «Sólo traen máquinas para abrir una zanja y que salga el agua», critica.

Con las lluvias del noviembre pasado en el recuerdo, Francisco Vertedor reclama «una solución» para el arroyo que, entre otras cosas, pase por un mantenimiento que consideran hoy inexistente.

«A quién corresponda la solución no nos compete a los vecinos, pero que no se pasen la pelota unos a otros», remarca.

