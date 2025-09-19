Nueva presidencia
La Asociación de Vecinos de La Malagueta convoca elecciones
El plazo para presentar candidaturas se abre este viernes y la votación tendrá lugar el 2 de octubre
La Opinión
Los vecinos de La Malagueta tendrán cambio de presidencia el mes que viene, con la convocatoria de elecciones. La Asociación de Vecinos de La Malagueta informa en una nota de que se celebrarán el jueves, 2 de octubre, a las 19 horas.
Este viernes, 19 de septiembre, se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas, que deberán inscribirse en la secretaría de la entidad, en el Hospital Noble, de lunes a jueves de 17 a 20 horas, con un mínimo de 24 horas de antelación. Las candidaturas serán expuestas en el tablón de anuncios.
La elección entre los candidatos junto con sus equipos y que formarán la junta directiva se realizará en asamblea general extraordinaria, según establecen los estatutos, en los artículos 13 y 18.
La presidenta saliente es Mari Ángeles Ramírez, bajo cuyo mandato los vecinos de La Malagueta han conseguido una de sus demandas históricas, tras más de tres décadas de espera, en concreto desde 1990: la conversión del Hospital Noble en equipamiento social para el barrio. De hecho, la nueva sede vecinal, que ocupa una parte del edificio, fue inaugurada hace unos días.
- Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar
- La mejor paella de España se hace en Málaga
- Amenabar abre la comercialización de su proyecto de 143 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga: así son los precios de partida
- La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
- La Málaga tecnológica eleva su demanda de trabajadores: hay 1.860 vacantes, la tercera mayor cifra tras Madrid y Barcelona
- Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
- Alerta en los subtropicales de Málaga por los bajos precios en origen del mango
- Así es la ruta en plena sierra de Málaga que llega a un oasis paradisíaco repleto de cascadas, pozas de agua cristalina y castaños