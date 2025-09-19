Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva presidencia

La Asociación de Vecinos de La Malagueta convoca elecciones

El plazo para presentar candidaturas se abre este viernes y la votación tendrá lugar el 2 de octubre

El Hospital Noble, un logro vecinal tras más de 30 años de espera.

El Hospital Noble, un logro vecinal tras más de 30 años de espera. / L.O.

La Opinión

Los vecinos de La Malagueta tendrán cambio de presidencia el mes que viene, con la convocatoria de elecciones. La Asociación de Vecinos de La Malagueta informa en una nota de que se celebrarán el jueves, 2 de octubre, a las 19 horas.

Este viernes, 19 de septiembre, se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas, que deberán inscribirse en la secretaría de la entidad, en el Hospital Noble, de lunes a jueves de 17 a 20 horas, con un mínimo de 24 horas de antelación. Las candidaturas serán expuestas en el tablón de anuncios.

La elección entre los candidatos junto con sus equipos y que formarán la junta directiva se realizará en asamblea general extraordinaria, según establecen los estatutos, en los artículos 13 y 18.

La presidenta saliente es Mari Ángeles Ramírez, bajo cuyo mandato los vecinos de La Malagueta han conseguido una de sus demandas históricas, tras más de tres décadas de espera, en concreto desde 1990: la conversión del Hospital Noble en equipamiento social para el barrio. De hecho, la nueva sede vecinal, que ocupa una parte del edificio, fue inaugurada hace unos días.

