Málaga aprueba nuevas ayudas para mantener las zonas verdes públicas gestionadas por los vecinos

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado este viernes una nueva convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades para 2025, destinadas al mantenimiento de zonas verdes públicas gestionadas por entidades urbanísticas de conservación o titularidad de comunidades de propietarios siempre que se garantice el libre acceso a las mismas para toda la ciudadanía y tengan una extensión mínima de 1.500 metros cuadrados.

El presupuesto consignado para esta convocatoria es de 700.000 euros, de los que 525.000 euros serán repartidos de forme equitativa entre las entidades solicitantes que cumplan los requisitos y los 175.000 euros restantes se distribuirán entre las asociaciones vecinales y entidades urbanísticas de zonas residenciales.

Las subvenciones tienen por finalidad promover y canalizar la participación y concienciación ciudadanas en todos los temas relacionados con el mantenimiento y conservación de estas zonas verdes.

Según establecen las bases, estas ayudas podrán cubrir hasta el 90% de la cantidad presupuestada en el proyecto presentado, con una cuantía máxima de 60.100 euros. Las actividades deben estar ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar hasta el 30 de junio de 2026.

Las actividades deberán estar ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 / Alfonso Vázquez

Traslado de la subestación eléctrica del ámbito de la Térmica

También se ha aprobado la concesión demanial de una parcela municipal ubicada en el distrito Carretera de Cádiz para la construcción de una subestación eléctrica, que suplirá la actividad de la actual, en el marco del desarrollo urbanístico que se está llevando a cabo en el ámbito de la Térmica.

Han recordado en una nota que el Ayuntamiento dio luz verde definitiva al proyecto de urbanización de 'La Térmica' en marzo de 2024. Está promovido por Ginkgo Advisor y Aedas Homes. La transformación de este ámbito se convertirá "en una nueva centralidad con nuevas viviendas libres y protegidas, así como comercios, oficinas, un hotel y nuevas zonas verdes".

En concreto, 59.524 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes; 6.377 metros cuadrados a espacio de uso público para equipamiento, en los que se habilitará una superficie máxima construida de 19.366 metros cuadrados destinada a servicios sociales, administrativos y deportivos; y 23.366 metros cuadrados destinado a la red viaria y aparcamientos.

La suma de ambos espacios supone que el 71,49% de la superficie bruta del sector esté reservado para espacios libres de edificación y uso público. Igualmente, se destinan 18.908,07 metros cuadrados para uso residencial (273 viviendas protegidas y 400 libres); 2.404,95 metros cuadrados para uso hotelero; y 1.839,92 metros cuadrados para oficinas.

Se contempla la prolongación del Paseo Marítimo Antonio Banderas. / ARCINIEGA

Paseo Marítimo Antonio Banderas

Así, el traslado de la subestación se contempla, al igual que la prolongación del Paseo Marítimo Antonio Banderas, como obras externas a cargo de los promotores del proyecto.

La parcela objeto de esta concesión demanial por adjudicación directa a favor de la entidad Edistribución Redes Digitales SLU, para la que se ha fijado un canon concesional por todo el periodo de 1.434.613,06 euros y un plazo de 75 años, se ubica en calle Miguel de Mérida Nicolich, 2, tiene 2.720 metros cuadrados y está calificada con uso de equipamiento.

Colaboración entre Ayuntamiento y Universidad

Asimismo, se ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad para la cesión del ala este del Pabellón de Gobierno del Campus de El Ejido. Una vez completado el trámite, el Consistorio, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, podrá licitar la tercera fase de las obras de adaptación de esta parte del edificio y culminar la sede de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM).

El IMV ha ejecutado las dos primeras fases de la rehabilitación del antiguo pabellón de la UMA, que se centraron en la primera y en la segunda planta de este edificio y que ya fueron cedidas por esta institución en marzo de 2022.

En concreto, el acuerdo al que se le ha dado el visto bueno este viernes es la cesión de uso por parte de la UMA al Ayuntamiento del ala este que comprende la planta baja y el sótano del Pabellón de Gobierno Adjunto, antigua Casa del Estudiante dentro del Campus Universitario El Ejido.

El Ayuntamiento prevé acometer un proyecto ya redactado y que está valorado en 1.837.857,01 euros. Una vez finalizada esta fase, la tercera y última, la OFM contará con el mayor estudio de grabación de Andalucía (ya en uso) dotado de una sala auditorio y una sala general de ensayo, salas individuales y oficinas administrativas.

Por otro lado, se ha aceptado las condiciones establecidas por la Autoridad Portuaria que van a regular la concesión demanial a favor del Ayuntamiento del edificio del Muelle 2 del puerto para instalar el Museo Alborán en el marco del proyecto de biodiversidad denominado 'Lifewach Alborán'.

Palmeral de las Sorpresas. / l.o.

Palmeral de las Sorpresas

El objeto de concesión es una parcela sobre la que se construyó el edificio central del Palmeral de las Sorpresas. El plazo de concesión será de diez años, que podrá ser prorrogado por un máximo de cinco años. Se establece una tasa anual de ocupación privativa de este dominio público portuario que asciende a 89.362,65 euros, la mitad del precio regular de la tasa al tratarse de una administración pública la titular de la autorización.

La junta de gobierno local también ha aprobado admitir a trámite la iniciativa de planeamiento para el desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del ámbito 'Camino de Liria', promovido por Prolira Málaga S.L. Con esta actuación se prevé unir los Campanillas y la barriada de Santa Rosalía.

Así, la ordenación propuesta en el avance se basa en el respeto a la forma de un paisaje caracterizado por la implantación de la Escuela de Formación Agraria y la fisionomía del terreno. Por su parte, para garantizar la conexión viaria, se contempla disponer viario de servicio perimetral anexo a las vías básicas.

La alternativa propuesta de ordenación contempla un modelo de ocupación del terreno que se articula con el parque lineal al lado de la A-7056, a modo de elemento lineal verde. El diseño también ofrece o un uso principal residencial de media densidad a base de grandes manzanas y usos comerciales y empresariales como ubicados en lugares de centralidad dentro del sector.

La propuesta incluye la creación de una red de espacios libres que conectan el sector con el parque lineal al otro lado de la A-7056, y que, a su vez, supongan una red de tránsitos peatonales por el entorno que conectará con los sectores colindantes.

Por último, respecto a la zonificación planteada en el avance se propone 152.780,31 metros cuadrados de techo de edificabilidad total, de los que 90.904,32 se destinan a residencial libre, 38.958,99 a residencial protegido y 22.917,00 metros cuadrados de techo de edificabilidad para uso terciario o empresarial.

De igual forma, se ha aprobado solicitar a la delegación de Sostenibilidad, Medio ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y la aprobación inicial a la modificación de elementos del Plan Especial de Reforma Interior G.3-Intelhorce Industrial para un ámbito de suelo asistemático.

El instrumento de planeamiento está promovido por Mayoral Moda Infantil SAU y tiene por objeto el cambio de la zonificación en la delimitación de la unidad propiedad de dicha compañía para adaptarlo al programa de necesidades actuales del nuevo Centro Logístico Mayoral, de modo que se crearán más zonas verdes, tanto privadas como públicas, y que no suponen incremento de edificabilidad. Tras la aprobación inicial, el promotor deberá recabar diversos informes preceptivos y vinculantes.

Por último, en materia de Urbanismo se ha aprobado de forma inicial un estudio de detalle para la ordenación de los volúmenes edificatorios de una parcela ubicada en la calle Sawa Martínez, 1.