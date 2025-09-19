El Ayuntamiento de Málaga renueva el plan VioGén con Interior para atender a 649 víctimas

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior para que la Policía Local mantenga su participación en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), a través del que la Policía Local de Málaga tiene asignada actualmente la protección de 649 víctimas y el control de 661 autores de agresión.

VioGén integra la información policial, judicial y penitenciaria de todos los casos de violencia de género para posibilitar y garantizar el seguimiento y la coordinación de las actuaciones puestas en marcha para la protección de las víctimas y proporcionar esa información a las distintas instituciones que intervienen en este mecanismo de protección.

El acuerdo de adhesión por parte del Ayuntamiento al servicio VioGén, que establece los protocolos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de los distintos municipios para la protección y seguimiento de las víctimas, fue suscrito en mayo de 2017.

Desde entonces, la Policía Local tiene asumida la competencia de control y seguimiento del cumplimiento de las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia de género. Esta labor es desarrollada por efectivos del Grupo VioGén, adscrito al Grupo de Investigación y Protección (GIP), en coordinación con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Según han informado en una nota, desde entonces, la Policía Local ha tenido asignada la protección de un total de 2.908 víctimas y el seguimiento y vigilancia de 3.365 autores. En estos casos de seguimiento asignados, el contacto agente-víctima es continuo, sumándose al mismo las labores de vigilancia realizadas en el entorno privado y laboral de las víctimas.

Estas personas disponen de un número de teléfono de contacto con su respectivo agente de protección que se encuentra operativo las 24 horas del día. Además, los agentes mantienen entrevistas personales, realizan valoraciones de evolución de riesgo, acompañamientos o traslados a sede judicial o alojamientos alternativos a la vivienda habitual o la tramitación de informes judiciales.

El convenio, que no conlleva coste para ninguna de las partes ni transferencia de recursos ente las mismas, tiene una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por otros cuatro años adicionales.

Por otro lado, también ha aprobado el incremento de la partida destinada a la convocatoria de ayudas del programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA) en 200.000 euros.

Así, este programa para la generación de empleo estable a través de autónomos y empresas de reciente creación que realicen contrataciones indefinidas pasará a estar dotado con 950.000 euros en ayudas directas a fondo perdido.

Según el Ayuntamiento, este programa, realizado a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), subvenciona tanto el puesto de trabajo de los propios empresarios como aquellas contrataciones que se realicen de manera indefinida, siempre que las personas por las que se solicite hayan estado legalmente inscritas como demandantes de empleo previa a su alta o incorporación a la empresa.

La actividad que desarrollen debe ubicarse en la ciudad y debe haberse iniciado dentro de los doce meses previos a la presentación de la solicitud o estar en activo desde hace menos de cinco años y contemplar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, https://sede.malaga.eu/, o desde el enlace disponible en la web del IMFE, https://imfe.malaga.eu/ hasta el 30 de noviembre.