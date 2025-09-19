Los bomberos del Infoca, quemados por la falta de medios, se manifiestan en Málaga

Contra "las condiciones más precarias de la historia reciente", un centenar de profesionales del Infoca de Andalucía se han manifestado este viernes ante las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, situado en la Alameda Principal. A la marcha se han unido también profesionales del 112 de Málaga, en una concentración para denunciar la "situación crítica, que no puede esperar más".

Convocada por CGT, CCOO, UITA, CSIF, SIBFI y Movimiento Infoca, los bomberos y técnicos del servicio de extinción de incendios forestales de la región, algunos con más de 30 años de servicio, denuncian "una grave desorganización operativa y laboral, agravada tras el traspaso de competencias a la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA)", que ha provocado, según los convocantes de la marcha, la falta de personal, graves deficiencias en los Equipos de Protección Individual (EPIs), vehículos inadecuados, deficientes comunicaciones y el incumplimiento del acuerdo de antigüedad y de la sentencia firme del TSJA, lo que impide la conciliación.

Los bomberos del Infoca, en la manifestación / Álex Zea

Con pancartas como "Dispositivo incompleto", "Infoca 100% todo el año", "Estamos vendidos", "Andalucía se quema", "Antigüedad ya" o "Juanma Moreno, de vacaciones" han exigido este viernes, entre otras cosas, que se renueven sus equipos de protección, mejoren los vehículos o el plus de antigüedad prometido y ampliar la plantilla para poder prevenir en invierno y apagar los fuegos que se presenten en verano.

Condiciones precarias en la lucha contra el fuego

Esta falta de personal que denuncian se traduce en que el dispositivo en la lucha contra los incendios forestales cuente con "retenes incompletos", que haya "puestos de vigilancia cerrados" (como denunciaron este verano varios alcaldes de la Serranía de Ronda) o "camiones operados por un único bombero forestal conductor", lo que "pone en riesgo la respuesta ante emergencias". Por ello, exigen la "cobertura completa de plazas vacantes y la restitución de turnos en vigilancia".

Como ha quedado claro este verano con los grandes incendios en el centro y norte de la peníncula, los incendios de verano se apagan en invierno y, por ello, los bomberos forestales andaluces consideran "crucial" tener la plantilla al 100% "para guardar nuestros montes, porque es vital hacer la prevención en invierno, para que después los fuegos en verano sean posibles de extinguir". Cuando finaliza el alto riesgo, el 15 de octubre y hasta el 15 de mayo, el Infoca trabaja en los servicios de prevención, pero "tenemos los retenes incompletos y no podemos hacer esa labor tan necesaria que se tiene que hacer en el monte".

Respecto a los equipos de protección, los EPIs, los convocantes aseguran los cascos que utilizan "están caducados" al tener más de 8 años de uso y faltan recambios, guantes, botas y gafas de protección. De igual modo, consideran que las nuevas furgonetas "incumplen los pliegos técnicos", al carecer de compartimentación, tener filtraciones, ruidos extremos y no están rotuladas según exige normativa. Aseguran que estos vehículos "no reúnen las condiciones mínimas de seguridad ni permiten circular por pistas forestales". Por todo ello, piden que "su retirada inmediata y una auditoría independiente" para que evalúe la seguridad de estos vehículos.

Bomberos forestales del Infoca, en la manifestación / Álex Zea

En uno de los carteles de los bomberos se leía un mensaje relativo a esta reivindicación: "El PP de Juanma Moreno despilfarra el dinero de tod@s: Más de 25 millones de euros en furgonetas no aptas para terrenos forestales y más de 800.000 euros en vehículos tácticos que solo han servido para esta foto (a continuación se muestran dos imágenes de Antonio Sanz en la presentación de estos vehículos)".

Por otro lado, lamenta que pese a haber invertido de 27 millones de euros en la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), según presentó en enero el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, es "deficiente", ya que la cobertura es incompleta, con zonas de sombra y fallos sistemáticos en la conexión entre mandos y medios.

Los bomberos forestales, concentrados este viernes en Málaga / Álex Zea

Y respecto a las condiciones laborales, lamentan que "se haya bloqueado el concurso de traslado y promoción" y se sigue sin resolver pese a sentencia firme del TSJA, algo que ataca la conciliación laboral y familiar de muchos trabajadores. Además, señalan que pese al compromiso de la Junta de Andalucía de julio 2024, "se incumple con el acuerdo de antigüedad", al no haberlo incluido en los presupuestos de 2025, generando agravio retributivo respecto a otros empleados públicos. Entre sus reivindicaicones también está la de un incremento salarial acorde a la peligrosidad y responsabilidad de sus funciones (actualmente el salario medio oscila entre los 1.100 hasta los 1.500 euros).

"No toleraremos más promesas vacías ni desinformación", aseguran los convocantes que tras las manifestaciones en Cádiz y Córdoba del pasado mes de agosto y la de este viernes de Málaga, la próxima parada de la marcha amarilla será en Sevilla, "donde las cosas se van a poner muy serias", afirman las organizaciones convocantes.

Valero y Morillas han apoyado esta concentración de los bomberos forestales / L.O.

IU critica "pésimas condiciones laborales" en el Infoca

Uno de los apoyos que han tenido estos profesionales en sus reivindicaiones ha sido el coordinador general de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha criticado la situación de precariedad que sufren estos de emergencias, a la vez que ha advertido que "la crisis climática está poniendo en riesgo nuestro mundo rural, nuestra biodiversidad y sectores económicos fundamentales como la agricultura". El coordinador de IU-A ha asegurado que "no es comprensible que quienes nos protegen estén desprotegidos" ni que "los bomberos forestales estén sometidos a la precariedad, a la externalización y a pésimas condiciones laborales". Ha destacado la necesidad de un servicio público de emergencias fortalecido, y ha manifestado que "hemos visto cómo la Junta de Andalucía no se está poniendo a la altura de la oportunidad histórica que tenemos ahora, y es tener un servicio de bomberos forestales desde lo público, en buenas condiciones, que protejan un medio natural que está en riesgo".

Valero ha exigido mejoras concretas para estos trabajadores, reclamando "algo de sentido común" y, en referencia a los trabajadores del 112 ha dicho que "muchos de ellos están con convenios de telemarketing", por lo que ha demandado "que se aumenten las plantillas y se den buenas condiciones al Infoca y que la plantilla del 112 se incluya en la agencia andaluza de emergencia. Tienen que ser trabajadores públicos, desde lo público". Finalmente, ha concluido su intervención ante los medios con un mensaje contundente: "Hay que cuidar a quienes nos cuidan", ha dicho el foco en la importancia de garantizar condiciones dignas "para estos profesionales esenciales".

Josele Aguilar se reúne con trabajadores del Infoca / L.O.

El PSOE de Málaga también respalda las reivindicaciones de los trabajadores del INFOCA

Otro grupo político que se ha sumado a las reivindcaciones de estos trabajadores ha sido el PSOE de Málaga. De mano de su secretario general y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha respaldado ha escuchado las demandas de este colectivo, que denuncia promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía y condiciones laborales y materiales que ponen en riesgo su seguridad y eficacia en la lucha contra los incendios forestales.

"Vamos a llevar al Parlamento de Andalucía las justas reivindicaciones de estos trabajadores", ha asegurado Aguilar. El líder socialista de los malagueños ha expresado su reconocimiento a los profesionales de AMAYA y EMA: "Son hombres y mujeres que se juegan literalmente la vida sin los medios adecuados, mientras la Junta presume de drones e inteligencia artificial, pero no garantiza ni unos EPIs en condiciones ni vehículos apropiados para llegar a los focos del fuego".

El responsable socialista ha denunciado el "incumplimiento permanente" del Gobierno andaluz con este colectivo. "Exigimos a Juanma Moreno que cumpla de una vez con las promesas realizadas a los trabajadores del INFOCA, porque no se puede seguir poniendo en riesgo su seguridad ni la protección de nuestro patrimonio natural", ha concluido.