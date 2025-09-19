Cae una célula criminal albanesa dedicada al robo en viviendas de Málaga

La Policía Nacional ha frustrado en Málaga "un tour de robos" en viviendas que "de modo inminente" pretendía llevar a cabo una célula criminal de origen albanés, compuesta por dos jóvenes de 21 y 23 años, que ya habían perpetrado once robos este verano y que han ingresado en prisión tras su arresto.

Los dos jóvenes han sido detenidos en una céntrica pensión malagueña cuando planificaban “otra incursión delictiva en barrios residenciales”, tratándose de una misma célula “de carácter itinerante” que supuestamente había operado el pasado agosto en la ciudad, según ha confirmado la Policía en una nota de prensa remitida a los medios. La detención ha sido posible gracias al seguimiento de los agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial, ya que a mediados de agosto habían llevado a cabo varios robos en chalés situados en las urbanizaciones de El Candado, Guadalmar y Churriana.

Tres asaltos que reunían unas "características similares" que llevaron a los investigadores a sospechar de una misma autoría. Así, con las primeras diligencias de investigación, comenzaba la denominada operación 'Kapak'. Actuaban siempre a altas horas de la madrugada, sin importarles que los moradores durmiesen en el interior. Para entrar en las viviendas, escalaban los muros perimetrales y después forzaban ventanas o puertas con alguna herramienta a modo de palanca.

Una vez dentro de la vivienda, registraban sigilosamente las estancias en busca de objetos de valor, como joyas y el dinero. En los robos no consta enfrentamientos con las víctimas, que "no se percataban de lo ocurrido hasta que se despertaban por la mañana y observaban la casa revuelta".

Las averiguaciones de los agentes les llevaron a identificar a los sospechosos, dos jóvenes de origen albanés quienes, tras cometer los robos en Málaga, se habían desplazado a la costa de Levante para "dejar enfriar" la costa malagueña para una nueva gira de robos, pero fueron localizados de vuelta el 8 de septiembre en una pensión de la ciudad, ultimando los detalles de otro "tour delictivo". La Policía Nacional ha frustrado así una "nueva espiral delictiva" que planificaban los sospechosos,

Detenidos por su presunta responsabilidad en 11 robos con fuerza en casa habitada. Tras un registro en la habitación en la que se hospedaban, se incautaron diversos efectos sustraídos, incluidos teléfonos móviles, indumentaria utilizada para perpetrar los robos, así como dinero en efectivo. Parte de lo recuperado ya ha sido devuelto a sus propietarios