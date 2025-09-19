La campaña de vacunación frente a la bronquiolitis comenzará el próximo lunes en Málaga

Ya hay fecha para el inicio de la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial (VRS), la principal causa de bronquiolitis en lactantes, que ocasiona numerosas visitas a Urgencias y Atención Primaria, así como ingresos hospitalarios.

Según ha anunciado la Consejería de Salud este viernes, la campaña de inmunización, destinada a los lactantes menores de 6 meses y niños de hasta dos años con factores de alto riesgo, comenzará el próximo lunes 22 de septiembre en toda Andalucía, incluida Málaga.

Se trata de la tercera campaña de vacunación consecutiva que se va a realizar en Andalucía con nirsevimab, que se administra en una sola dosis con un pinchazo intramuscular en el muslo.

“Protege durante todo el otoño y el invierno a estos lactantes contra este virus, que todos los años producía numerosas visitas en Atención Primaria y en Urgencias, así como muchos casos de ingresos hospitalarios en las primeras semanas y meses de vida”, destaca David Moreno, director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía.

Bajan las hospitalizaciones

Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud, desde que se incorporó al calendario vacunal, la inmunización frente al virus de la bronquiolitis ha permitido reducir la hospitalización de los bebés por esta causa en un 80%, aproximadamente, en los dos últimos años.

En concreto, en el último periodo de alta frecuentación por infecciones respiratorias agudas (campaña de invierno 2024-2025), se produjeron 2.000 ingresos menos en Andalucía de niños por bronquiolitis.

Padres notificados

Asimismo, han indicado que esta misma semana se ha comenzado a contactar ya con los padres de los menores nacidos desde el 1 de abril de este año hasta la actualidad para facilitarles la cita para vacunar a sus hijos, que podrán recibir el medicamento en su centro de salud a partir del 22 de septiembre.

Un bebé recibe una vacuna, en una imagen de archivo. / L.O.

Esta vacuna también se ofrecerá a todos los lactantes que vayan naciendo desde el 22 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2026, en el paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta. “Además, se administrará en menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como a otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses”, añaden.

10.200 dosis en Málaga

En Málaga se espera vacunar a 10.200 lactantes durante esta campaña 2025-2026, para la que se han adquirido 73.000 dosis para toda Andalucía, con un presupuesto total de 15,8 millones de euros.

Moreno hace hincapié en que nirsevimab es un “medicamento muy seguro y eficaz” y que así lo demuestra la experiencia acumulada, tanto en Andalucía como a nivel mundial. “En nuestra comunidad el año pasado lo recibieron más de 55.000 lactantes, es decir, más del 95% de los niños y niñas que nacieron en Andalucía”.

Por ello, desde la Consejería de Salud recomiendan a todos los padres con niños menores de seis meses que acepten la invitación para la inmunización frente al VRS, pues recuerdan que con esta inmunización se previene de forma eficaz y segura la infección por este virus, que es una afección respiratoria que se produce, sobre todo, durante el otoño y el invierno.

En la campaña del año pasado se inmunizaron a 9.831 bebés menores de seis meses en Málaga, lo que supone una cobertura del 93,1%, según los datos facilitados por la Consejería. En cuanto a los prematuros menores de 12 meses, se vacunó al 91,3%.