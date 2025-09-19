CCOO pide medidas de movilidad para reducir los accidentes de camino o vuelta al trabajo en Málaga: hay 13 cada día

El sindicato Comisiones Obreras ha celebrado en Málaga una jornada con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, para llamar la atención sobre la siniestralidad laboral en carretera. CCOO ha señalado este viernes que en 2023 los accidentes de tráfico in itinere en la provincia se situaron en 4.127, en 2024 fueron 3.917 y, en la que llevamos de 2025 se sitúan ya en 2.416 accidentes laborales in itinere (los que son de camino o de vuelta del trabajo). Esto lleva a un volumen de accidentalidad de unos 13 accidentes diarios.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha reclamado que las administraciones públicas, cada uno en sus competencias, lleven a cabo "planes de movilidad sostenible que mejoren la infraestructura y los desplazamientos de las personas trabajadores para que se garantice un desplazamiento seguro a los puestos de trabajo".

"Hemos puesto encima de la mesa el volumen de kilómetros que tiene que hacer una persona trabajadora para llegar a su puesto de trabajo diariamente, con los riesgos que supone", ha añadido.

El acto ha contado también con la presencia de Salvador Merino, profesor titular en la Universidad de Málaga (UMA), Carlos Alberto García, adjunto de Medio Ambiente de CCOO de Andalucía, así como representantes institucionales e invitados de diversos partidos políticos y plataformas ciudadanas.

El sindicato recuerda que actualmente hay en negociación una ley de movilidad sostenible que supone "una oportunidad de implementar una sección sobre el tema de planes de movilidad en las empresas". La secretaria de medioambiente de CCOO de Málaga, Trinidad Salcedo, destaca la importancia de que empresas de más de 500 trabajadores y 250 trabajadores "pacten a través de la negociación colectiva planes de movilidad sostenibles, accesibles y pensados para facilitar esa movilidad de las personas trabajadoras".

Dificultad de desplazamiento

"Es muy difícil desplazarse desde los diferentes puntos de nuestra provincia porque no existe un plan de movilidad colectiva y hay posibilidades de mejora en las infraestructuras de transporte colectivo, como puede ser el transporte ferroviario, fundamental en puntos como la comarca Antequera", señala CCOO.

La central firma que la movilidad sostenible es un derecho "social, justo y necesario" para todas las personas.

Fernando Cubillo, de CCOO de Málaga, y Salvador Merino, de la UMA. / La Opinión

"Hay que reforzar y poner en marcha planes de movilidad colectiva mirando el futuro y diseñar planes de movilidad que fomenten el desplazamiento colectivo. Facilitar el transporte desde el entorno metropolitano al Centro de Málaga o a los centros de trabajo y ayudar a la descarbonización de los sectores, consiguiendo menos emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático.