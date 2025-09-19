Málaga anuncia cortes de agua y tráfico por obras y actos de movilidad

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado de dos actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) tiene previsto acometer la próxima semana, pudiendo producirse afectaciones puntuales al suministro o a la movilidad.

Así, la primera es en calle Plaza de Toros Vieja, 4; unas obras de sustitución de un tramo de 70 metros de la red general de saneamiento, con una duración estimada de cuatro semanas, han precisado en un comunicado.

Los trabajos conllevarán la ocupación de un carril de circulación del tramo de la calle Plaza de Toros Vieja comprendido entre las calles Canales y Constancia.

La otra actuación es el calle La Trompa, 17, donde se procederá a la sustitución de un tramo de 180 metros de la red de abastecimiento, con una duración estimada de tres semanas.

En este caso no se prevén afectaciones al tráfico, mientras en el suministro se producirán sólo unas horas en el momento de la conexión a la red.

Durante la próxima semana también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad, de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.

Movilidad para el fin de semana

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Málaga han informado, a través del Área de Movilidad, de las afectaciones a la movilidad el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Así, el próximo domingo, 21 de septiembre, el Paseo del Parque permanecerá cerrado al tráfico de vehículos entre las 8.30 y las 14.30 horas con motivo de las actividades de la celebración del 'Día sin coche', en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

Subida a la Fuente La Reina

Por su parte, el sábado se celebra la subida a la Fuente La Reina, desde las 10.00 horas, la salida procesional de Nuestra Señora de las Mercedes, desde las 18.00 horas; y el rosario vespertino Nuestra Señora de los Dolores, desde las 20.00 horas, en la zona de la parroquia.

El domingo, igualmente, también habrá un rosario, el de la Aurora Cofradía Misericordia, desde las 8.00 horas, en la zona de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.