Costas invertirá cerca de 30 millones en la estabilización de cuatro playas de la provincia de Málaga

Málaga afrontará durante los próximos 12 meses y de cara a la próxima temporada estival un importante ciclo de mejoras en cuatro de los tramos de playa más visitados de la provincia. Así lo han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que aluden a las grandes mejoras de estabilización pendientes en la capital, concretamente en los Baños del Carmen, varias playas urbanas de Marbella y San Pedro Alcántara y, asimismo, los trabajos para complementar y reforzar las funciones del espigón existente en el extremo más oriental de Ferrara, junto a la urbanización Centro Internacional de Torrox-Costa.

Vista panorámica del primero de los espigones instalados en la playa torroxeña de Ferrara. / f.e.

En su conjunto estos cuatro proyectos suman en inversión prevista algo menos de 28,5 millones de euros. Destacan los trabajos pendientes en el litoral del centro urbano marbellí, con hasta 8,5 millones. Le sigue por cuantía el montante reservado a la localidad sampedreña y justo a continuación la partida de hasta 6,5 millones que se requiere en el núcleo torroxeño más visitado. En los Baños del Carmen, como recordaba hace unos días el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la cuantía de licitación rondaba los seis millones de euros y el plazo de ejecución será de aproximadamente nueve meses.

Hasta nueve empresas han mostrado interés por ejecutar estos últimos trabajos, que incluyen la ampliación de la playa, que llegaría a los 37 metros, gracias a la colocación de un espigón a Poniente, inicialmente exterior, como señalan los informes facilitados por Costas, «pero posteriormente sumergido». Salas considera el proyecto como «obra importantísima para Málaga».

La intención es la de que las máquinas empiecen a trabajar a finales de año y que los trabajos estén muy avanzados de cara a la próxima temporada de baños. La Dirección General de la Costa y el Mar, como actualmente se denomina el organismo estatal, contempla la ampliación y regeneración integral de todo el entorno del Balneario-Baños del Carmen. Este diario ya avanzó que tres de las nueve empresas interesadas en desarrollar el proyecto se presentan bajo la fórmula individual o en solitario: Acciona Construcción, Sando y Vías y Construcciones.

La inversión prevista en las playas del término municipal marbellí ascenderá a unos 16 millones de euros. / L.O.

Resto de iniciativas públicas

Otro proyecto muy avanzado, a raíz de la declaración de impacto ambiental del proyecto, consiste en la estabilización de las playas de Marbella, en el tramo comprendido entre las de Venus y el Ancón. Y también encara su recta final para la licitación de obras la mejora integral de las playas en San Pedro Alcántara. Los trámites relativos a la sostenibilidad medioambiental han sido bastante laboriosos, pero al fin han superado los distintos filtros y modificaciones por parte de la Administración central.

No es la misma situación la relativa al proyecto previsto en Torrox-Costa, donde el espigón existente frente al Faro y el Balcón-Mirador de Ferrara, no ha terminado de resolver todos los problemas de estabilización que durante décadas sufría la playa de Ferrara, una de las más importantes de la comarca de la Axarquía y que, por su situación geográfica, al azote del Poniente, un mayor impacto ha sufrido de los temporales invernales.

Los técnicos relatan que en su momento se optó por «trocear la actuación prevista, de manera que la solución integral sigue pendiente de ejecución». Con más de 6 millones de euros se completarán unas obras muy demandadas por el sector turístico, especialmente los empresarios de playas, en el municipio axárquico que presume del lema de «Mejor Clima de Europa» desde principios de la década de los 80.

Suscríbete para seguir leyendo