La Junta confía en presentar antes de final de año la imagen de la ampliación de la Ciudad de la Justicia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, confía en que antes de que termine este año «tengamos ya la posibilidad de presentar esa imagen de cómo será la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga» y que permita que para principios del año próximo «estar en condiciones de poder licitar ya el proyecto básico y de ejecución».

Así lo dijo Nieto, que se reunió con las autoridades judiciales de Málaga para abordar el despliegue de la primera y segunda fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Explicó que se han encargado estudios como el equivalente al anteproyecto de esa ampliación que necesita la Ciudad de la Justicia de Málaga y un análisis para la transformación del actual edificio de los juzgados tradicionales al formato de tribunal de instancia.

Por otra parte, Nieto afirmó que Andalucía volverá a reclamar al Gobierno central entre 70 y 80 jueces tras lo que la Junta andaluza califica como «un año en blanco», en referencia al tiempo transcurrido sin que desde la administración del Estado se hayan creado órganos nuevos.

