KAOS: el superyate de 300 millones que permanece atracado en el Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga vuelve a ser escaparate del lujo y la opulencia. Esta vez, todas las miradas están puestas en el KAOS. Un superyate valorado en 300 millones de dólares.

Su imponente tamaño, su silueta elegante y su característico color azul plata hacen que este coloso del mar no pase desapercibido, captando la atención —y las cámaras— de todos los transeúntes de la zona.

Construido en 2017 por el prestigioso astillero holandés Oceanco, el KAOS fue, en su momento, el yate más grande jamás construido en los Países Bajos. Hoy pertenece a Nancy Walton Laurie, heredera del imperio Walmart, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos.

Kaos en alta mar. / La Opinión

Con 110 metros de eslora, el KAOS puede alojar cómodamente a 31 invitados distribuidos en 16 lujosas cabinas, atendidos por una tripulación de 45 personas que se reparte en 24 camarotes. Pero lo que realmente convierte a este yate en un objeto de fascinación son sus excentricidades y curiosidades.

Su mantenimiento anual se sitúa entre los 20 y 30 millones, una cifra que solo está al alcance de las grandes fortunas del planeta.

Curiosidades

Originalmente bautizado como Jubilee, fue encargado por el Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, antiguo emir de Qatar.

Más allá de su historia, el KAOS destaca por detalles únicos como sus cubiertas “ilusorias”, que incluyen falsos niveles y sobrevoladizos creados únicamente para mejorar el equilibrio visual del diseño exterior.

Entre sus instalaciones más impresionantes se encuentra una piscina con sección de acuario visible desde el interior, un helipuerto, gimnasio, spa, sala de vapor, beach club, sauna y hasta un cine privado. En definitiva, una ciudad flotante de lujo extremo que navega por los mares como símbolo del poder económico y del diseño más exclusivo.