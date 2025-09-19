Málaga destinará 31 millones de euros a incentivos para la construcción de los minipisos

Málaga destinará 31,05 millones de euros a incentivos para fomentar la construcción de los famosos minipisos, viviendas con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados útiles, destinadas a alojamientos temporales para jóvenes y viviendas para personas mayores.

Esta partida se aprobará en el próximo Consejo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), fijado para el 23 de septiembre, en el que se acordará el segundo expediente de modificación del plan cuatrienal del presupuesto de 2025.

En esa modificación se incluirá la cuantía de los 31.050.0000 euros en la anualidad de 2028, con el objetivo de impulsar una convocatoria de ayudas para el fomento de la construcción de viviendas en alquiler asequible en las 22 parcelas dotacionales.

Se trata de una subvención de máximo 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido -400 euros por metro cuadrado útil de vivienda o alojamiento protegido-, que será abonada a la concesionaria en un plazo no superior a treinta días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

En este sentido, entre los requisitos para optar a esta ayuda, la concesionaria deberá concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigida a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social (protegido o asequible) de la que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse. En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, éstas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.

Licitación de las parcelas

El Ayuntamiento de Málaga, a través del IMV, sacará a licitación estas parcelas para la construcción de entre 1.400 y 1.700 viviendas o alojamientos protegidos de tipo transitorio en alquiler asequible destinados a jóvenes, personas mayores y a otros colectivos.

El objeto del borrador del pliego de condiciones que regirá esta licitación y que ha estado publicado en la web del IMV hasta el 15 de septiembre para que los promotores hicieran sugerencias y aportaciones, es el de la concesión demanial, por un plazo de 75 años a canon cero, de 22 parcelas de propiedad municipal. Está dividido en 5 lotes y cada licitador podrá presentar ofertas para varios lotes y podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos lotes.

Además, 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, el resto para otros colectivos como los mayores y el 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 m2 útiles, mientras que el resto podrán ser de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 m2 útiles

Por su parte, el alquiler será rotacional con una duración máxima de 7 años, excepto en el caso de las personas de más de 65 años.