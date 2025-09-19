Málaga llevará a cabo una iniciativa ciudadana para demostrar cómo los árboles refrescan las ciudades

Málaga tiene solo el 50 % del arbolado necesario para mitigar el impacto del calor extremo, lo que convierte a la ciudad en una de las más vulnerables de Europa frente al cambio climático. Esta carencia de vegetación intensifica el conocido efecto isla de calor, un fenómeno que provoca que las temperaturas en la ciudad sean notablemente más altas que en sus alrededores debido al uso de materiales que retienen el calor, como el asfalto y los edificios.

Este efecto no solo incrementa la sensación térmica, sino que tiene consecuencias mortales: se estima que el 4,3 % de las muertes durante el verano están directamente relacionadas con esta situación. Según estudios recientes, Málaga es la segunda ciudad europea con mayor mortalidad provocada por el efecto isla de calor.

Para visibilizar esta problemática y defender la necesidad de zonas verdes urbanas, las organizaciones Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima y Ecologistas en Acción han convocado una acción ciudadana este sábado 20 de septiembre en más de 60 municipios bajo el nombre de ‘Termometrada 2025’.

Esta iniciativa busca demostrar cómo los espacios renaturalizados, con praderas, arbolado, estrato arbustivo y vegetación silvestre, contribuyen a generar entornos urbanos más confortables y habitables durante los meses más cálidos del año.

¿En qué consiste la Termometrada 2025?

Las mediciones de esta acción ciudadana se realizarán el 20 de septiembre con la participación de unas 700 personas en toda España. El objetivo es medir el confort térmico en más de 60 municipios (24 de ellos capitales de provincia), y evidenciar la necesidad urgente de políticas de adaptación urbana frente al aumento de temperaturas.

En Málaga se habilitarán 12 puntos de medición dentro de la ciudad y 1 en La Cala del Moral. Cada persona participante realizará tres mediciones térmicas a lo largo del día en un lugar asignado de su barrio: a las 8:00 h, tras el enfriamiento nocturno; a las 17:00 h, cuando el pavimento ha acumulado más calor; y a las 23:00 h, tras la disipación parcial del calor acumulado durante el día. Las personas voluntarias trabajarán en grupos de tres y cada grupo medirá en un entorno urbano distinto: el espacio denominado "Paraíso", que contará con suelo natural y sombra de árboles; el espacio "Intermedio", con pavimento duro pero con sombra; y el espacio "Infierno", completamente pavimentado y sin árboles ni sombra.

Esta metodología permitirá comparar cómo las diferentes configuraciones urbanas afectan a la temperatura y al bienestar térmico de los habitantes.

Centralización y publicación de los datos

Los datos recopilados se subirán a la web oficial donde se podrá consultar un mapa interactivo con la ubicación exacta de cada punto de medición, las coordenadas geográficas, fotografías del entorno y los resultados obtenidos en las tres franjas horarias.

Durante las reuniones preparatorias, se ha puesto de manifiesto que la falta de arbolado no es exclusiva de las grandes ciudades: los pequeños municipios también enfrentan una creciente pavimentación excesiva bajo el pretexto del desarrollo urbano, lo que podría replicar los mismos efectos negativos del modelo urbano actua