Málaga "cazará" a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas

A partir del lunes, Málaga reforzará la seguridad en sus carreteras y afinará los controles para "cazar" a aquellos vehículos que se salten un semáforo en rojo, poniendo en riesgo tanto a viandantes como al resto de conductores.

Para ello, se han instalado seis dispositivos "foto-rojo", un nuevo sistema de cámaras de seguridad que se instala en el propio semáforo y su entorno que fotografían a aquellos vehículos que o bien se saltan un semáforo en rojo o que reanudan la marcha antes de que este se ponga en verde.

Dos de estos dispositivos se han instalado en el paso del metro ubicado en la intersección entre Jiménez Fraud y la avenida Louis Pasteur, un cruce en el que se han producido varios accidentes entre el tren en superficie y un coche al no respetar este último la regulación semafórica.

Los otros cuatro se han colocado en la avenida Valle Inclán, uno en la confluencia con Camino de Suarez -de modo que se controlan los dos carriles de circulación sentido este-, dos en la confluencia con la avenida Simón Bolívar -uno en sentido oeste y otro en sentido este- y otro en la confluencia con la avenida de La Palmilla, controlando los dos carriles de circulación sentido este.

"El objetivo de esta medida es aumentar la seguridad de estos cuatro cruces y reducir la siniestralidad vial que registran estas vías", señala el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Funcionamiento

El sistema está diseñado para estar conectado directamente al regulador y obtener hasta cinco fotografías -en las que se pueda distinguir la marca, modelo y color del vehículo además de la matrícula- cuando el semáforo se encuentra en la fase roja y un vehículo rebasa la línea de detención de dicho semáforo. Si la luz del semáforo está en verde o en ámbar el equipo no se activa.

Los dispositivos de detección consisten en dos cámaras de altas prestaciones que, de manera sincronizada con el regulador semafórico de la intersección del metro con dicha vía, detectan cuando un vehículo ha rebasado la línea de detención con el semáforo en rojo. Cuando esto sucede, se captura la matrícula del vehículo o motocicleta, y varias fotos, antes, durante y después de la infracción, y un corto video de comprobación del evento para dar soporte al organismo sancionador.

El dispositivo funciona tanto de día como de noche al disponer de iluminación adicional por infrarrojos y es capaz de detectar las infracciones en ambos carriles.

Multas

Los conductores que se salten un semáforo en rojo se enfrentan al pago de una multa de 200 euros e incluso a la pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir.