Así mostrará Málaga sus mejores galas en la Pasarela Larios 2025 este fin de semana

Este fin de semana, Málaga sacará a relucir sus mejores galas con la celebración de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2025. Esta decimocuarta edición, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre, comenzará a mostrar las propuestas de diseñadores malagueños, nacionales e internacionales a partir de las 20.00 horas en calle Larios, tanto para la jornada del viernes como para la del sábado.

Y no se tratará de una pasarela corriente: Este evento atraerá las miradas de, según registraron las últimas ediciones, más de 15 mil asistentes, no solo por la gran variedad de diseños que podrán contemplarse durante los dos días, sino porque se trata de la pasarela más larga de Europa, con una longitud de 300 metros.

¿Cómo será la Pasarela Larios?

La Pasarela Larios 2025 contará con desfiles donde, en esta ocasión, la moda argentina será una de las que protagonizará la celebración, y estará presente de la mano de la diseñadora Romina Brunelli. Pero, si necesitan nombres, sepan que asistirá un gran número de firmas destacables durante ambas jornadas.

Hoy viernes, 19 de septiembre, los asistentes que no quieran perderse la cita podrán contemplar de primera mano diseños de firmas reconocibles como Juan Carlos Armas, Romeo Couture, Btissam Dahane, Montesco, By Vel, Susana Hidalgo, Jjs By Nel, Lucía Cano y Moncho Heredia, entre otras.

Mañana sábado, 20 de septiembre, Agatha Ruiz De La Prada, Osvaldo Joya Design, Nati Rudnitskaya y Pepe Canela, entre otras firmas, harán acto de presencia también en la Pasarela Larios.

La Pasarela Larios 2025 iluminará las noches de calle Larios este fin de semana con sus diseños / Álex Zea

Sin embargo, La Pasarela Larios Málaga Fashion Week, que ha registrado más de 600.000 impresiones diarias en otros años, contará con más actividades complementarias además de los desfiles principales en la edición de este año.

Para empezar, en el Gran Hotel Miramar se organizará una ponencia que tratará temas relevantes relacionados con la industria de la moda, además de su gran relevancia en la promoción de una ciudad.

También se llevará a cabo la distinción Alfiler de Oro 2025, un galardón de la Pasarela Larios. Este año, el premio será entregado a la diseñadora de moda flamenca sevillana Aurora Gaviño.

Por otro lado, una de las iniciativas destacadas de esta edición será su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. Un aspecto muy importante dentro de la filosofía de la asociación es la imagen corporal. Pasarela Larios suma un gesto, organizando una masterclass especial, dedicada a acompañar y empoderar a mujeres que atraviesan momentos de especial fortaleza y transformación personal. El año pasado, varias de ellas desfilaron en Pasarela Larios, viviendo una experiencia inolvidable, y, este año se les dará aún más protagonismo con un desfile propio, que tendrá lugar el 9 de octubre con la colaboración de la diseñadora Rahma Kaba y firmas adheridas a la marca Málaga de Moda de la Diputación de Málaga.

Además, dentro de las acciones programadas en el marco de la pasarela, se ha anunciado la presentación en primicia de la nueva colección de Victorio & Lucchino, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Gran Hotel Miramar.