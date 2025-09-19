El parque de los Baños del Carmen ya es un riesgo

Si nuestros políticos tuvieran en más consideración a las asociaciones de vecinos, disfrutaríamos de una ciudad más organizada, civilizada y sensata. El problema es que muchos de nuestros cargos públicos consideran los colectivos vecinales un incordio, cuando no, rivales políticos; así que prefieren verlos haciendo sólo talleres de manualidades que reivindicando, aconsejando, advirtiendo o criticando.

En suma, prefieren que no cumplan la función por la que nacieron; entre otras cosas porque entienden que todo marcha tan bien que, ¿para qué reivindicar?

En el caso, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, ¿quién duda que, de haberle hecho caso hoy tendríamos un Centro de Málaga mucho más habitable, con menos densidad de terrazas y sin el desmadre de los pisos turísticos?

La rama cayó a pocos metros de las casas y de la entrada lateral al Parque de los Baños del Carmen. / A.V.

Pero como sensatez y política no siempre forman un binomio, esta semana nos encontramos con una situación preocupante en el Parque de los Baños del Carmen; una zona verde que, hoy, sólo es aconsejable que visiten quienes quieran ver al traumatólogo, por no hablar de accidentes fatales.

Viene esto a cuento porque la Asociación de Vecinos de Pedregalejo lleva mucho tiempo lamentando el abandono en que se encuentra este espacio, mientras se decide su futuro y los años pasan.

El pasado 30 de julio fue la última vez que el colectivo, en este periódico, volvió a criticar su mal estado. Uno de los aspectos en los que se centró fue en el riesgo real de caída de gigantescos nidos comunales de cotorras que penden de los eucaliptos, algunos de ellos secos.

En este último mes y medio, nuestro Consistorio no ha movido un dedo para eliminar los nidos y árboles secos.

Algunos nidos de cotorras en el eucaliptal de los Baños del Carmen, esta semana. / A.V.

Como consecuencia, el pasado lunes se desplomó una rama con nido de cotorra incorporado, a menos de cinco metros de las viviendas más próximas y a unos dos metros de la entrada al parque por el Callejón del Perejil.

El Consistorio ha trasladado a la Asociación de Vecinos de Pedregalejo que Medio Ambiente actuará, informa el colectivo.

Según pudo comprobar el firmante el pasado martes, la rama desplomada en cuestión estaba verde pero el resto del árbol, totalmente reseco. ¿De verdad sólo hay que actuar cuando, de chiripa, no se ha producido una tragedia? Los nidos de cotorras llevan siendo un peligro muchos años. Hay que escuchar más a los vecinos. Ánimo.

