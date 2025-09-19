Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto otorgará al Ayuntamiento de Málaga una concesión de 10 años para el Museo de Alborán

Es un edificio situado en el Palmeral de las Sorpresas donde se instaló el Aula del Mar hasta su desaparición

Fachada del Museo de Alborán, en el Palmeral de las Sorpresas.

Fachada del Museo de Alborán, en el Palmeral de las Sorpresas. / L.O

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

El Puerto de Málaga otorgará al Ayuntamiento de Málaga una concesión de 10 años, prorrogable durante cinco años más, del edificio del Palmeral de las Sorpresas donde se ubicará el Museo de Alborán.

Este edificio, que fue la sede del Aula del Mar hasta su desaparición, volverá a acoger las instalaciones de un museo vinculado a la investigación marina a través del proyecto de biodiversidad "Lifewatch Alborán".

La Junta de Gobierno Local ha aceptado hoy las condiciones establecidas por la Autoridad Portuaria para regular la concesión, que afecta a una parcela de 655,20 metros cuadrados sobre la que se construyó el edificio central del Palmeral de las Sorpresas y de 32,50 metros cuadrados de vuelo sobre el paseo peatonal.

De igual forma, se establece una tasa anual de ocupación privativa de este dominio público portuario que asciende a 89.362,65 euros, la mitad del precio regular de la tasa al tratarse de una administración pública la titular de la autorización.

Divulgación

Este proyecto incluye, por ejemplo, la instalación del Observatorio Marino en Tiempo Real (Mareto), conectado con el Centro Oceanográfico de Málaga, que ofrece información a tiempo real del Mar de Alborán.

"Se pretende utilizar un edificio municipal como entorno de exhibición y demostración de tecnología LifeWatch ERIC sobre biodiversidad urbana, terrestre y marina. De esta manera, se plantea la adecuación de un inmueble para su uso como espacio de exhibición y demostración de los resultados científico-técnicos del proyecto y que tienen un evidente interés tanto para el ciudadano, como para los visitantes de Málaga por la naturaleza pionera del mismo en este ámbito, por ser esta ciudad la primera europea que albergará un espacio de este tipo", se recoge en los pliegos del contrato, en el que también se recalca que conocer los resultados de las investigaciones científicas permitirá a los ciudadanos conocer la dimensión de la "emergencia climática creciente y alarmante que está padeciendo nuestro planeta".

