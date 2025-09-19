Las reservas de sangre en Málaga se resienten tras el verano por el descenso de las donaciones

La sangre no se puede fabricar, por lo que las donaciones son imprescindibles para el buen funcionamiento de los hospitales. Sin embargo, durante el verano, las reservas bajan debido a que disminuyen las donaciones por las vacaciones, los cambios en la rutina o, incluso, el calor.

Se trata de un escenario que se repite cada año, según explica el doctor Emilio Alonso Martínez, coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Málaga, que advierte que las donaciones han descendido en torno a un 20% durante estos meses estivales, a pesar de que la demanda hospitalaria se mantiene, e, incluso, se duplica por la llegada de turistas.

Por ese motivo, con el fin de las vacaciones y el inicio del nuevo curso pide a los malagueños que acudan a donar para poder recuperar unos niveles de reserva adecuados. “Desgraciadamente, todos los veranos se nota la bajada de donaciones y estamos ahora intentando remontar para esta época”, señala el coordinador del Centro de Transfusión, que adelanta que ya están preparando para el próximo mes de octubre la tradicional macrocolecta en el Ayuntamiento de Málaga.

Dónde donar

Hasta entonces, aquellos interesados en donar pueden hacerlo en el Centro de Transfusión (ubicado en el recinto del Hospital Civil), que está abierto de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 horas y los lunes también de 16.00 a 21.00 horas. También se puede acudir a las unidades móviles que van recorriendo los distintos barrios de Málaga. Los horarios y localización se pueden consultar en la web del centro, que se actualiza cada día.

Donación de sangre en el Ayuntamiento de Málaga. / L.O.

“Todos los días muchos pacientes salvan sus vidas gracias a las transfusiones que se hacen por la colaboración altruista del ciudadano malagueño”, recuerda el doctor Alonso, que insiste en que las donaciones son necesarias durante todo el año. “No es una cosa esporádica, las reservas las tenemos que mantener desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre”, remarca el experto, que explica que los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico o los trasplantes de órganos, serían imposible sin transfusiones.

Por debajo del mínimo

En Málaga, se necesitan entre 200 y 250 donaciones diarias para garantizar las reservas en los centros hospitalarios de la provincia. Sin embargo, estos días se quedan siempre por debajo de las 200, según afirma el coordinador del Centro de Transfusiones, que comparte que el lunes de esta semana se registraron 198 donaciones, el martes 186 y el miércoles descendieron a 165.

En cuanto al perfil del donante, el doctor Alonso advierte que están detectando un descenso en la población más joven. “Estamos viendo que la transición se está rompiendo y estamos tirando mucho de los donantes habituales, que son los que llevan ya muchos años donando, porque la generación de relevo de 18 a 30 años está bajando bastante con respecto a hace 15 o 20 años”, lamenta el coordinador, que subraya que necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos. “Todos son imprescindibles y no despreciamos ningún tipo de grupo”.

Por último, recuerda que donar es un acto sencillo que solo dura entre 15 y 20 minutos, y con el que, a cambio, se pueden salvar muchas vidas. Las condiciones para poder ser donante de sangre es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar, en general, de buena salud.