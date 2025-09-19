Así es el restaurante familiar de Málaga que tiene su menú a 7,50 euros: "Todo es casero"

Con los precios en un constante ascenso y la oferta gastronómica cada vez más destinada al turista, la búsqueda de bares y restaurantes de Málaga en los que disfrutar de una comida casera y de calidad de forma económica se ha convertido en uno de los objetivos más perseguidos por los malagueños y visitantes. Una meta que se puede alcanzar en un negocio situado a diez minutos del centro de la capital malagueño en el que se puede degustar su menú del día por 7,50 euros.

Este negocio familiar emprendido hace dos años por Gaby y Lucas, madre e hijo, es El Rincón de Gaby, un restaurante de "comida tradicional casera" localizado en el distrito malagueño de Ciudad Jardín, en el que sus clientes pueden degustar un primero, un segundo, bebida y postre por menos de 8 euros.

Menú del día por 7,50 euros en este restaurante del distrito malagueño de Ciudad Jardín

"Tenemos gran variedad de carnes, pescados, huevos rotos y croquetas", señalan los propios dueños del establecimiento, cuyo local ha sido decorado y mejorado de forma artesanal, con sus propias manos, y que en la actualidad ofrece sus menús del día totalmente "caseros" por 7,50 euros los miércoles, mientras que el resto de la semana su precio es de 9,50 euros.

"Cuidamos cada detalle para que cada sabor sea único", aseguran desde este establecimiento que también cuenta con una opción para llevar con ofertas como dos raciones por 6,90 euros, tres raciones por 9,90 euros y cuatro por 12,50 euros.

Comida casera por menos de diez euros en este negocio de Málaga

Entre los platos que se pueden probar en este acogedor y modesto negocio se encuentran la ensaladilla rusa, callos, lentejas, puchero argentino, cazuela de pescado, porra antequerana, estofado, criollo casero, albóndigas con tomate, solomillo, secreto a la parrilla, huevos rotos y carrillada, entre otros muchos.

"Es el menú menos rentable de los que hemos estado", señalan sus propios clientes, que aseguran que es "más caro" comer en casa que en locales como El Rincón de Gaby. Para disfrutar de sus platos, es necesario acudir a su negocio, situado en la calle Francisco López López número 20 de Ciudad Jardín, en horario de martes a domingo de 12.00 a 16.00 horas.