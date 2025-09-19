Lotería
El segundo premio de la Lotería Nacional del jueves toca en Málaga y deja más de 60.000 euros
El 72818 ha sido el número premiado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de septiembre
El 72818 ha sido el número premiado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de septiembre. Un número vendido y repartido por varias provincias españolas. En Málaga ha sido vendido en varias administraciones, entre ellas el punto de venta del Boquerón de Oro, en el barrio de Lagunillas.
En este punto de venta de Málaga capital se ha vendido este número premiado con 6.000 euros el décimo.
Estos confirman a este periódico que se vendió una serie entera, por lo que el establecimiento ha repartido 60.000 euros: "Todavía no sabemos quién ha sido el ganador, pero sabemos que ha sido vendido por el mostrador y no por nuestra web", afirma Francisco José Pérez, encargado del punto de venta.
Con este ya son 63 los premios de Lotería Nacional que llevan, "en los últimos nueve años".
El Boquerón de Oro es una de las administraciones que más premios reparte en Málaga capital. Aquí ya ha tocado "el segundo premio de la Lotería de Navidad, un quinto y el Niño".
Lotería de Navidad
Y aunque aún faltan más de tres meses para el sorteo navideño, este puntod e venta ya ha comenzado con la venta de boletos para el sorteo de la Lotería de Navidad: "Ya hay gente comprando lotería para Navidad, y sobre todo tras dar un premio como éste, notamos el repunte", dice Pérez. Y añade: "El local hace 100 años, por lo que este año damos otro premio seguro".
Este número también ha sido vendido en varios puntos de Marbella, concretamente en Avenida de la Luz, 19; Manuel Altolaguirre, 28; Alcalde Díaz Zafra, 26 Local 3; y Galveston, 1.
