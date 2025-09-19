Un turista viaja desde Italia a Málaga y estalla con la calidad de las playas de la Costa del Sol: "Son horribles"

Su costa, paisaje, patrimonio, gastronomía y cultura han situado a Málaga en lo más alto del turismo internacional, con millones de visitantes que acuden cada año a la provincia desde todos los rincones del planeta atraídos por todo aquello que la hace única. Un entorno que no deja de sumar adeptos y alabanzas de la inmensa mayoría de sus visitantes, que ven en el territorio un lugar al que siempre desearán volver. Un extremo que no comparte Kemp, un turista italiano que ha visitado la provincia y que ha asegurado que sus playas y su comida son "una mierda".

Así lo ha mostrado el joven a través de sus redes sociales, donde ha estallado con la calidad de las playas de Málaga, de las que ha asegurado que son "realmente horribles". "Mira la arena, llena de piedras, y todo sucio y feo", ha recalcado el turista visiblemente molesto tras haber acudido a uno de los litorales más conocidos de la capital junto a sus acompañantes de viaje para disfrutar de la jornada veraniega.

"Y el mar está sucio y helado", ha continuado quejándose el joven, que ha señalado que, antes de acudir al lugar, creía que Málaga era "hermosa" por lo que había contemplado en redes sociales, una imagen que ha afirmado que no se corresponde con la realidad. "¿Estoy cometiendo un error o las playas de Málaga son una mierda?", ha preguntado.

Ante esta situación, las redes sociales se han llenado de comentarios tanto de ciudadanos italianos que coinciden con este pensamiento, como de malagueños y ciudadanos de todo el mundo que muestran orgullosos el patrimonio natural de la provincia. "A Málaga no se va por el mar", ha señalado un usuario. A lo que ha añadido otro: "Es una cosa atroz, yo también estuve el año pasado, ciudad terrible para mí".

"Con la arena tienes razón, pero el mar no está sucio, simplemente el agua no es transparente. De todas formas, si no quieres alejarte mucho, coge una bici y ve a Pedregalejo, o el tren a Benalmádena, que es una playa mucho más bonita; si no, autobús o coche a Nerja", ha recalcado otro. Además, son muchos los que le han recomendado acudir a otras playas como la de Torrequebrada, Fuengirola, Nerja o Maro, de las que afirman que son "bonitas y agradables".

El turista italiano asegura que la comida de Málaga es "una mierda"

Pero esta no ha sido la única queja que ha tenido el turista durante su visita a Málaga, sino que también ha afirmado que la gastronomía de la ciudad es "una mierda". "Comimos mucho, pero todo era una mierda, es increíble. Gastamos mucho también, pero comemos como una mierda", ha comentado. Ante esta situación, los usuarios le han mostrado su rechazo a este extremo y le han contestado: "Vas a comer donde los guiris, lo normal es que comas regular".

"Soy italiana, llevo dos años en Málaga y aquí se come bien y se gasta poco", ha señalado una usuaria. A lo que ha añadido otra: "En Málaga se come de maravilla, no sé dónde habrás ido pero, por comer mal en un sitio, no puedes generalizar. Yo fui a Italia y en algunos sitios comí bien y en otros mal". "En Málaga se come de lujo, lo que pasa es que no sabéis dónde ir y os han timado en sitios de turistas", ha continuado otro ciudadano. Y ha indicado otra: "Italia tiene pizza y pasta. Málaga tiene mar, historia y sabor. No es un debate, es una realidad".