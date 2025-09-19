Turismo
Vueling despega desde Málaga con vuelos desde 20 euros para viajar hasta marzo
La promoción estará disponible hasta el 24 de septiembre y permitirá volar hasta el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas.
La vuelta a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de monotonía. Este otoño e invierno, Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ofrece vuelos desde 20 € para viajar hasta finales de marzo. Una ocasión perfecta para planificar con antelación una escapada cultural, gastronómica o urbana que rompa la rutina y permita aprovechar al máximo los próximos meses.
La promoción estará activa hasta el 24 de septiembre en la web de Vueling y canales habituales, y permitirá volar hasta el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas.
Entre los destinos principales de la promoción, desde Málaga se puede volar, entre otros, a Londres, las Islas Baleares (Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza) o las Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote), perfectos para quienes buscan combinar cultura, sol y experiencias diferentes este otoño.
Además, Vueling también lanza una oferta exclusiva para los miembros de su programa Vueling Club. Hasta el 24 de septiembre, los socios podrán beneficiarse de un 25 % de descuento al abonar total o parcialmente sus billetes con Avios en rutas seleccionadas, marcando la opción "Paga con tus Avios". La promoción es válida para vuelos directos operados por Vueling para viajar hasta el 14 de diciembre de 2025.
Con una red de cerca de 100 destinos en Europa y el norte de África, la aerolínea ofrece múltiples oportunidades para disfrutar de una escapada otoñal al mejor precio.
