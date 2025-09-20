Financiarán una investigación andaluza para ralentizar el desarrollo del alzhéimer

Una investigación que busca cómo ralentizar el desarrollo del alzhéimer será financiada con el premio otorgado a la científica de la Universidad de Málaga (UMA) Inés Moreno, que ha sido reconocida a nivel mundial en los galardones 'Grifols Scientific Awards'.

Ha sido distinguida por sus estudios para encontrar una terapia frente a esta enfermedad, de la que cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos en España.

Su galardón 'Albus' premia anualmente soluciones innovadoras sobre la albúmina -proteína que normalmente se encuentra en el plasma sanguíneo- y su función como producto terapéutico.

Moreno recibirá una financiación de 50.000 euros durante doce meses para seguir avanzando en la investigación de la albúmina como herramienta terapéutica para desarrollar una estrategia más eficaz.

Reducir toxicidad en el cerebro

"La idea es usarla como 'pegamento' al que se unirán las proteínas tóxicas que se encuentran en la sangre en los pacientes con las patologías de alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas para intentar reducir así su toxicidad en el cerebro", ha explicado.

"Con esta aproximación esperamos ralentizar el desarrollo de la enfermedad", ha añadido esta profesora, que ya hace unos años fue también premiada por la 'Alzheimer’s Association' y que ahora es la primera científica andaluza que consigue el galardón internacional de la compañía global de atención médica Grifols.

Creada en 2015, esta distinción, a la que puede optar tanto personal investigador como profesionales clínicos, solo ha recaído, hasta el momento, en cuatro españoles.

Inés Moreno pertenece al Departamento de Biología Celular de la UMA, universidad que cuenta con el grupo 'NeuroAD' -Neuropatología de la Enfermedad del Alzheimer-, que es referente en el estudio de esta enfermedad y del que ella es integrante.

Dirigido por la catedrática Antonia Gutiérrez, actual presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, 'NeuroAD' forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Plataforma en Nanomedicina (IBIMA-Plataforma BIONAND), centros a los que también pertenece Moreno.