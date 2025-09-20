Málaga participa este sábado en "la gran termometrada estatal" que reclama más zonas verdes en las ciudades

Málaga capital toma parte este sábado, 20 de septiembre, en "la gran termometrada estatal", una actividad de ciencia ciudadana que reclama más zonas verdes para los municipios y que está promovida por Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima, Bosque Urbano Málaga y Ecologistas en Acción entre otras organizaciones.

Participarán alrededor de 700 personas, que medirán el confort térmico en 24 capitales de provincia y 44 municipios del Estado español para poder hacer estudios comparativos de la temperatura en espacios con diferentes características urbanísticas.

En Málaga están previstos 12 puntos de medición en la ciudad y un punto en la Cala del Moral, en el municipio de Rincón de la Victoria. Cada participante realizará tres mediciones a lo largo del día en el lugar que tenga asignado de su barrio: a las 8.00 (el momento en el que la ciudad se ha enfriado a lo largo de la noche), a las 17.00 (el momento en el que el pavimento ha absorbido más cantidad de calor) y a las 23.00 horas (cuando la ciudad haya disipado parte del calor acumulado a lo largo del día).

Las participantes trabajarán de forma coordinada en grupos de tres, cada una de ellas en un entorno urbanístico diferente: el primer espacio, al que se denomina 'Paraíso', contará con suelo natural y sombra de árboles, el segundo espacio denominado 'Intermedio', contará con pavimento duro y sombra de árboles; y el tercer espacio, denominado 'Infierno', será de pavimento duro sin árboles.

Según destacan desde Ecologistas en Acción en el referido comunicado, "intervenir en tres puntos relativamente próximos pero con características tan diferentes hará posible establecer comparaciones entre las prestaciones urbanísticas de cada punto y las temperaturas registradas".

Todas las mediciones se registrarán en www.termometrada.org. Los resultados permitirán evidenciar en qué medida la habitabilidad de la ciudad depende de las condiciones constructivas y de la dotación de verde urbano disponible.

Con esta actividad las participantes critican la falta de ambición de la mayoría de municipios españoles en las políticas de adaptación al cambio climático.

Alberto Martín, coordinador de la "termometrada" en la ciudad de Málaga ha declarado: "Mientras que ciudades que soportan temperaturas mucho menos extremas como París, están implementando políticas de plantación masiva de árboles o despavimentando espacios urbanos para combatir las olas de calor o las lluvias torrenciales, en ciudades como Málaga seguimos dando prioridad al coche y al asfalto".

La "ermometrada" pretende evidenciar la necesidad de adaptación de los pueblos y ciudades a las altas temperaturas demostrando que los espacios que cuentan con buena dotación de praderas, arbolado, estrato arbustivo y hierbas silvestres, así como los espacios renaturalizados, son determinantes para permitir la habitabilidad de los barrios, cada vez más asfixiantes.