Málaga combate la fobia al visitante a sólo una semana del Día del Turista

La provincia de Málaga recibió en 2024 un total de 14,4 millones de turistas, que generaron un movimiento económico de más de 21.200 millones de euros. Son datos oficiales que se ponen sobre la mesa a apenas una semana de la celebración internacional del Día del Turista. Algunas grandes urbes costasoleñas incluso inician este fin de semana las actividades que giran como nunca en el debate sobre cómo combatir la turismofobia. Recuperar el «prestigio social» de la denominada industria turística es el gran reto a estas alturas del siglo. A falta de más recursos e infraestructuras el mensaje generalizado es el de que es necesario buscar «visitantes de calidad», en contraposición al turismo de masas que tanto ha lastrado a otros destinos españoles y europeos.

Turismo Costa del Sol recuerda en estos días que la provincia cada vez está mejor posicionada como destino de referencia asociado a «la calidad, el lujo y la sostenibilidad». Así recuerdan que el presidente de la Diputación y del principal organismo promocional de la provincia, Francisco Salado, presidía esta pasada primavera la apuesta por Málaga de Alma Cruceros, «la primera naviera boutique de España».

El propio presidente destaca que se debe fomentar «un turismo de calidad y sostenible en la provincia. Tenemos un firme compromiso que va en la línea del compromiso con la excelencia, calidad y sostenibilidad. El Ocean Victory es un claro ejemplo de esta apuesta, alineándose con los esfuerzos de Turismo Costa del Sol para atraer a turistas más selectos y responsables los 365 días del año».

Ese mensaje que pretende diferenciar los distintos modelos turísticos a los que se enfrenta la Costa del Sol también se lleva a las aulas, con iniciativas orientadas a concienciar a los más pequeños, «educándolos en lo mucho que aporta el turismo a la provincia, justo en un año de récord en contrataciones dentro del sector hostelero», como alegan los técnicos de Turismo Costa del Sol». Y en la misma línea, como expresan, se enmarcan iniciativas como la que acaba de dar a conocer la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Mensaje a toda la ciudadanía

La patronal hotelera reconoce que este año debe marcar un punto de inflexión a la hora de impulsar «una gestión más sostenible y responsable del turismo en España», con objeto de recuperar «su prestigio social, recordando a la ciudadanía la enorme contribución que la actividad genera en la economía de Málaga y de todo el país».

La campaña denominada Turismo que Suma, que además de Aehcos divulgan en estos días todos los colectivos hoteleros españoles, parece que empieza a extenderse. Sus responsables alegan que la sostenibilidad no es una opción ética, sino una estrategia porque un destino sostenible es un destino que sigue siendo competitivo y atrae a viajeros conscientes. Recuerdan que desde hace años ya trabajan en estas iniciativas países vecinos como Francia o algunas de las regiones emergentes de Marruecos, capaces de atraer a turistas estadounidenses de alto poder adquisitivo mucho antes de que los mismos empezaran a optar por España como nuevo lugar de vacaciones.

En cuanto las actividades que giran este año alrededor del Día Internacional del Turismo 2025, Rincón de la Victoria avanza que entre el 26 y el 28 de septiembre se sucederán las actividades, centradas en la posibilidad de vivir «experiencias únicas sin coste alguno». La celebración del Oktoberfest en la plaza Al-Ándalus en esos días proporcionará gastronomía y música en directo, pero además habrá 300 viajes gratuitos en el tren turístico local. Y asimismo abrirán sus puertas gratuitamente monumentos como las cuevas del Tesoro y de la Victoria o la villa romana Antiopa.

Mijas albergará el 24 de septiembre una jornada también muy especial. Porque a partir de las doce de la mañana, en pleno centro histórico, la plaza Virgen de la Peña acogerá un espectáculo flamenco. Será el preámbulo a la posibilidad de degustar gratuitamente una paella gigante, que permitirá ofrecer raciones a más de medio millar de personas.

Marbella y San Pedro Alcántara albergarán asimismo actividades conmemorativas y de homenaje a sus millones de visitantes la próxima semana. El sábado 27 habrá además sendos conciertos gratuitos de cuerda y de flamenco, respectivamente, a la luz de las velas. La plaza de la iglesia en ambos núcleos poblacionales acogerán espectáculos que arrancarán ya caída la noche. Junto al templo marbellí pasadas ya las nueve y en el sampedreño, alrededor de las diez. Son sólo varios ejemplos de lo mucho que se viene en estos días.

