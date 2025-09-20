Málaga tiene escondidas unas termas del Imperio Romano consideradas las más singulares del país: aún se pueden visitar

Málaga tiene escondidas en uno de sus municipios más reconocidos y emblemáticos unas termas romanas con siglos de historia que se han convertido en las más singulares de las que se conservan en todo el país. Se trata de las Termas Romanas de las Bóvedas, una edificación que data del siglo III, pero que no fue descubierta hasta el 1926, y que se encuentra en la localidad de San Pedro Alcántara, en Marbella.

Una construcción que tenía ese uso termal que tan apreciado era para la vida social y sanitaria de la época, y en la que se cree que no faltaban el lujo propio de este tipo de enclaves tan utilizados durante el Imperio Romano.

Termas Romanas de las Bóvedas, las termas del Imperio Romano en Málaga consideradas las más singulares del país / Diputación de Málaga

Tal y como se ha podido comprobar tras los trabajos realizados en la zona, estas termas estaban formadas por un edificio principal que se articulaba en torno a una sala central de planta octogonal a la que se abrían diversas estancias que aún se pueden encontrar en la actualidad. En su parte oriental, además, se pueden observar los restos del pavimento original con mosaicos de grandes piezas, un entorno que estaría vinculado en la antigüedad con un horno subterráneo que abastecía a la sala para el baño caliente.

Estas termas de Málaga mantienen un alto grado de conservación

Además, este enclave en el que destaca su alto estado de conservación, también mantiene en la actualidad parte de su cubierta abovedada, así como las dos plantas en altura, más las infraestructuras correspondientes al sistema de calefacción. Una conservación que no se ha mantenido en la parte norte de la edificación, donde se encuentran dos salas que no presentan restos de los elementos anteriores y que debieron corresponder a las salas del recorrido frío, dedicada una de ellas a una piscina de agua fría.

Termas Romanas de las Bóvedas, las termas del Imperio Romano en Málaga consideradas las más singulares del país / Diputación de Málaga

Asimismo, las intervenciones arqueológicas han descubierto en la sala central una piscina de planta octogonal pero que se encontraba enmascarada a causa de las transformaciones que ha sufrido esta construcción a lo largo del tiempo como consecuencia de los diferentes usos que ha tenido.

Cómo llegar a este yacimiento romano de Málaga considerado el más singular

A esto se suman una serie de piletas destinadas a la salazón de pescados y salsas de la época, así como una torre vigía construida con posterioridad. "La importancia y tipología de los restos hallados son probablemente indicadores de la presencia en esta zona de la ciudad romana de Cilniana", señalan desde la Diputación de Málaga sobre la importancia de este histórico lugar.

Termas Romanas de las Bóvedas, las termas del Imperio Romano en Málaga consideradas las más singulares del país / Diputación de Málaga

Este yacimiento se localiza en un terreno de propiedad privada, pero aún es posible concertar una visita con el Ayuntamiento de Marbella. Para llegar a este yacimiento que se ubica en el margen derecho de la desembocadura del río Guadalmina es necesario llegar a la urbanización Guadalmina, en la calle 6A, 302 de San Pedro Alcántara, a escasos diez metros de la playa de Guadalmina.