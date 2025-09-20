El PSOE reclama un plan integral de mantenimiento en el Paseo Marítimo Antonio Banderas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado el estado de deterioro en el que se encuentra el Paseo Marítimo Antonio Banderas. "Es lamentable que un espacio tan frecuentado como este no mantenga unas condiciones dignas para los vecinos que hacen uso de él. El equipo de Gobierno lo tiene absolutamente olvidado con bancos rotos, pérgolas oxidadas, paneles informativos en mal estado y hasta unos aseos sin equipar debidamente", ha criticado la viceportavoz socialista Begoña Medina.

Medina ha recordado que son miles de vecinos los que acuden a diario a este paseo independientemente de la época del año en la que nos encontremos: "Aquí no viene solo el que va a la playa, hay una gran cantidad de personas que salen a andar o hacer deporte y a las que no se les está permitiendo realizarlo de forma adecuada".

No es la primera vez que los socialistas advierten del mal estado del equipamiento deportivo, que "no cuenta con ningún tipo de mantenimiento", ya que "en lugar de repararlo, dejan que se estropeen hasta que tienen que retirarlos, como ha ocurrido con una de las mesas de ping-pong que fue retirada hace casi dos años y aún no se ha repuesto", ha añadido.

La misma falta de cuidado se refleja en el estado de los aseos, que presentan múltiples deficiencias. "Hemos comprobado cómo el dispensador de jabón está vacío, no hay papel higiénico, los secadores de manos no funcionan y el espejo prácticamente ni refleja ya. Esto lo que evidencia es una clara falta de control y de interés de la señora Porras, responsable de esta área, que no garantiza que los ciudadanos encuentren un servicio público en condiciones mínimas de higiene", señalan.

Plaga de ratas

A estas deficiencias se suman otros problemas que no solo afectan gravemente a la imagen de la ciudad, sino a la salud pública, como es la presencia de ratas. Begoña Medina ha alertado de que "son muchos los vecinos que nos cuentan cómo las ratas campan a sus anchas por el paseo, en la misma playa o incluso entre las rocas del espigón de Sacaba. Estamos ante un entorno privilegiado de nuestra ciudad que debería estar cuidado y bien conservado, pero lo que nos encontramos es abandono, suciedad y una clara desidia del equipo de Gobierno del Partido Popular".

Por todo ello, la viceportavoz socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que actúe de manera urgente para devolver al Paseo Marítimo Antonio Banderas el estado que merece. "Hace falta un plan integral de mantenimiento que garantice la conservación del mobiliario urbano y de todos sus servicios básicos. Queremos un paseo marítimo cuidado, limpio, accesible y con equipamientos deportivos y de ocio en buen estado", ha concluido.