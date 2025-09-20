El precio del combustible sube por segunda semana consecutiva

Septiembre marca su particular «cuesta de enero» para los bolsillos de muchas familias. Que si los gastos escolares, justo cuando los menores retoman su actividad lectiva, el ingreso de impuestos casi universales en España, como el IBI o las tasas de basura en ciertos municipios, lastran un regreso de las vacaciones estivales que ya viene marcado por los gastos extra derivados de los días de descanso lejos del hogar. A todas estas circunstancias se suman ahora dos semanas consecutivas de subida de los combustibles, en el caso de quienes aún conducen vehículos que no son 100% eléctricos.

Cambio de ciclo

La última subida que marca el Boletín Petrolero de la Unión Europea está fijado en el 0,13%. Se añade al incremento de la semana anterior, por lo que nos encontramos en un nuevo cambio de ciclo. El periodo estival venía marcado por precios de la gasolina y el diésel sin picos significativos.

En este momento, superada ya la mediación del presente mes de septiembre, el precio promedio del gasóleo de automoción se encuentra en 1,41 euros por litro, lo que representa una subida del 0,07% comparado con la semana anterior y de acuerdo al documento reseñado. De igual modo, el coste medio de la gasolina ha visto un incremento, ya reseñado, del 0,13%, alcanzando los 1,482 euros por litro. Pero estos recientes aumentos no impiden dar buenas noticias para los bolsillos de los conductores que emplean alguno de estos combustibles, porque desde el inicio de 2025 el precio de la gasolina ha disminuido un 2,8% en comparación con el cierre del año anterior, mientras que el diésel ha reducido su coste en un 2,28% durante el mismo periodo.

Mercados internacionales

Actualmente, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel acarrea un desembolso de aproximadamente 77,55 euros, lo que supone un incremento de 1,65 euros respecto al año pasado, cuando el importe para este mismo supuesto se fijaba en cerca de 75,9 euros. En el caso de los vehículos que emplean gasolina como combustible, poder llenar un depósito de 55 litros en este momento genera en este caso un desembolso de unos 81,51 euros, lo que representa una disminución de 1,1 euros en comparación con 2024, cuando era de unos 82,61 euros.

Habrá que estar muy pendiente no obstante de la evolución de los mercados internacionales para poder sacar conclusiones. Lo normal es que este cambio de tendencia se pueda consolidar durante lo que resta de mes, como señalan distintas fuentes. Las mismas recuerdan que el precio medio del litro de gasóleo sigue estando significativamente por debajo de los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, cuando se situaba en 1,479 euros.

La gasolina, por su parte, también se mantiene por debajo de los 1,591 euros por litro de aquel entonces. Además, ambos tipos de carburante aún están lejos de los picos alcanzados en julio de 2022, cuando la gasolina llegó a los 2,141 euros y el diésel a los 2,1 euros. El gasoil lleva ya 133 semanas costando menos que la gasolina, una tendencia que se restableció tras la inversión de precios causada por la invasión de Ucrania.

