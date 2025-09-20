Crónicas de la ciudad
Repliegue municipal de velas con la Torre del Puerto
Aunque el Ayuntamiento trate de pasar a un segundo plano con el rascacielos catarí, nadie lo ha defendido con más ahínco que nuestro Consistorio: contra viento, marea y la legión de expertos que lo considera una insensatez.
El pasado mes de febrero, el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield presentó una par de infografías y una maqueta en la que, a tamaño liliputiense, podía admirarse con todo detalle la tercera versión de la Torre del Puerto. Ya saben, esa en la que los promotores, en una exhibición de poderío y descortesía, hicieron caso omiso de las numerosas críticas por la altura excesiva del primer diseño, y lo han aumentado todavía más, hasta los 144 metros.
En cuanto a las infografías, entraban dentro de la poco explorada rama de la Botánica-ficción, al presentar unos pinos soberbios y veteranos, además de enhiestos, en un lugar como el Morro de Levante, donde soplan unos vientos endiablados y donde, qué le vamos a hacer, resulta que hay agua salada.
Así que imagínense los cajones de tierra y los cuidados que necesitarán estos árboles para superar la fase bonsái y alcanzar tan inconcebible porte.
En cuanto a la Torre del Puerto, presente al fondo en la infografía del pinar, el reto consistió en localizarla, dado que se encontraba envuelta en nuestro típico taró.
Pinos de imposible factura y rascacielos de imposible localización mandan a Puertos del Estado y al Consejo de Ministros un mensaje claro: lo importante no es un proyecto polémico que divide a la ciudad sino su autor, todo un Premio Pritzker que tendrá el detalle de dejar su excelsa huella en Málaga. ¿Se atreverán a negárselo?
El taró, la niebla marina, se extiende por la infografía para que no se vea lo primordial: el impacto salvaje de un rascacielos en el sitio equivocado, y que ha sido desaconsejado por todo tipo de expertos en múltiples ocasiones.
En este contexto nebuloso, y como ha informado este diario, el Ayuntamiento de Málaga comienza a replegar velas y a hacer mutis por el foro. Nuestro Consistorio no ha roto un plato, tampoco ha tenido nada que ver en la modificación del Plan Especial del Puerto ni el rascacielos ha salido en programa electoral alguno.
Por la misma regla de tres, el Ayuntamiento tampoco ha sido el responsable de la innovadora operación paisajística que hoy permite a todos los turistas que callejean por el Centro deleitarse con las Torres de Martiricos.
Y, sin embargo, si finalmente se hiciera realidad el ‘Málaga Palacio’ del siglo XXI, sería de recibo que el misil hotelero llevara el nombre de su más firme promotor y defensor: nuestro alcalde Paco de la Torre. Así, pasaría a la posteridad, con letras de molde, su imprudencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar
- La mejor paella de España se hace en Málaga
- Amenabar abre la comercialización de su proyecto de 143 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga: así son los precios de partida
- La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
- La Málaga tecnológica eleva su demanda de trabajadores: hay 1.860 vacantes, la tercera mayor cifra tras Madrid y Barcelona
- Málaga 'cazará' a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas
- Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
- Alerta en los subtropicales de Málaga por los bajos precios en origen del mango