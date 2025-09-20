Cada VPO que se sortea en Málaga recibe una media de 20 solicitudes

La grave crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Málaga se evidencia cada vez que se abre el período de inscripción para optar a una de las viviendas protegidas en construcción o incluso únicamente proyectadas sobre plano.

En lo que va de año, se han activado seis concursos que suman 873 viviendas protegidas tanto en régimen de alquiler como en venta. Esos sorteos han recibido más de 15.600 participantes en total, lo que supone que cada VPO que se sortea en Málaga recibe de media una veintena de solicitudes.

El último de los sorteos que arrancará en breve es el de la promoción Residencial Zoë que impulsa la promotora Coanfi en colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Málaga a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Son 123 viviendas protegidas en régimen de venta en Distrito Zeta.

En cuanto a los hogares, se construirán viviendas de 2 y 3 dormitorios, incluyendo 3 adaptadas de 2 dormitorios y 2 adaptadas de 3 dormitorios, con precios que parten desde 159.900 euros más IVA, incluyendo plaza de garaje y trastero.

El sorteo arrancará el próximo 15 de septiembre a las nueve de la mañana y concluirá el día 30 a las diez de la mañana.

Los sorteos del año

El primer sorteo del año se celebró en febrero por la empresa Bucéfalo Gestión, especializada en el desarrollo de vivienda mediante el modelo de cooperativa.

Ha impulsado la promoción Santa Ana, con 167 viviendas en régimen de protección oficial de precio limitado en Cortijo Merino.

El precio de una vivienda tipo de tres dormitorios con dos plazas de aparcamiento y trastero, que serán los mayoritarios, se sitúa en torno a los 230.000€ más IVA, mientras que las unidades de dos dormitorios parten de los 180.088€ + IVA (con plaza de garaje y trastero).

Bucéfalo decidió limitar la recepción de solicitudes para agilizar el proceso de adjudicación, por lo que cerró el sorteo cuando llegó a los 500 participantes.

En marzo se cerró el sorteo de la Fundación Vimpyca para la promoción Orión con 111 viviendas protegidas de hasta cuatro dormitorios, aparcamiento y garaje por entre 180.000 y 250.000 euros en Distrito Zeta. Superó las 4.000 solicitudes.

Ya en mayo se cerró la inscripción al sorteo de Galivivienda, una sociedad cooperativa de vivienda que está desarrollando una promoción de 278 viviendas protegidas de Régimen Especial en alquiler con opción de adquisición en propiedad en Distrito Zeta.

Se trata de un alquiler de larga duración, mínimo de 20 años, según se recoge en la web de la cooperativa, exento de renovación del contrato ni de subidas de renta de libre mercado.

Será de renta limitada durante todo el período de alquiler que, para una vivienda tipo de dos dormitorios, trastero y garaje no llegará a los 700 euros mensuales. Recibió más de 3.000 solicitudes.

La cooperativa Ora Gestión lanzó en agosto el sorteo para 55 viviendas protegidas Precio Limitado en venta de la promoción Residencial Zenda, con hogares de dos y tres dormitorios con entre 55 y 75 metros cuadrados, además de aparcamiento y trastero en Distrito Zeta.

Los precios de las viviendas oscilan entre 150.000 euros y los 250.000 euros. Recibió más de 3.000 solicitudes.

En agosto, el Instituto Municipal de la Vivienda concluyó el sorteo de una promoción de 84 VPO en alquiler de dos y tres dormitorios con aparcamiento y trastero en el sector Universidad. Las rentas oscilan entre los 264 euros y los 380 euros al mes más los gastos de la comunidad. Recibió más de 5.000 solicitudes

¿Cómo hacerse demandante? Para poder optar a una vivienda protegida, ya sea en alquiler o compra, hay que estar dado de alta como demandante de VPO. En Málaga, es el Instituto Municipal de la Vivienda el organismo que gestiona la vivienda protegida así como el Registro de Demandantes de VPO. Existe la posibilidad de inscribirse de forma telemática, para lo que es necesario contar con certificado digital, o presencial. En el primer caso, el interesado deberá descargarse y rellenar un formulario dentro de la web del IMV y presentarlo a través del Registro Electrónico General, junto a una copia del documento de identidad en vigor y, en casos concretos, libro de familia, sentencia de separación o divorcio, resolución de situación de dependencia, auto o sentencia de violencia de género o certificado de emigrante retornado. En caso de optar por la modalidad presencial, se puede acudir a cualquier oficina municipal de atención al ciudadano así como en las juntas de distrito. Para solicitar una cita previa en una de las sedes municipales disponibles, el demandante se puede dirigir a los siguientes números: 951 926 010 o el 951 926 153. A partir de dos meses tras la presentación de la solicitud, ya se podrá comenzar a participar en los sorteos de asignación de VPO.

