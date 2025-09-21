Alabardero Catering & Experiences: la mejor opción para tus comidas o cenas de navidad

Aunque pueda parecer una exageración debido a las fechas en las que nos encontramos -finales de verano- ya hay muchas empresas y particulares que están decidiendo, si no lo han hecho ya, qué espacio será el elegido para celebrar las cada vez más tradicionales comidas o cenas navideñas. Asegurarse un servicio y una comida de calidad en esas fechas es prioritario para muchas de las corporaciones que reúnen a sus empleados en el encuentro más importante del año.

Para dar respuesta a estos requerimientos, Alabardero Catering & Experiences se ha consolidado como un referente en la organización de eventos, acompañando al cliente de principio a fin. Esta empresa, perteneciente a Grupo Lezama, se ha especializado en la creación de experiencias utilizando la gastronomía y la atención al detalle como su propuesta de valor.

Alabardero Catering & Experiences entiende que cada ocasión es única, por ello, su equipo se dedica a transformar reuniones y celebraciones en eventos que reflejan la personalidad de sus clientes. Alabardero ofrece espacios únicos para organizar comidas o cenas de empresa, con un servicio impecable y una gastronomía que dejará sin palabras a todos tus invitados. Finca Botania, Hacienda del Álamo, Jardines de San Telmo, Hacienda San Antonio, Finca Solvana, Museo del Automóvil y la Moda, Finca Amalur o Finca Villapalma son los espacios donde se pueden hacer realidad estos eventos.

Para Alabardero cada evento es único y están convencidos de que detrás de una comida o una cena de navidad de empresa hay mucho más que un simple menú. Se trata de crear una experiencia inolvidable, con un ambiente acogedor, un servicio impecable y propuestas culinarias que sorprendan y se adapten a todos los gustos.

El equipo de Alabardero está listo para organizar el evento de tu empresa, cuidando todos los detalles, desde la planificación hasta la ejecución, ocupándose de la decoración, el catering y el servicio para que tu evento sea un éxito absoluto y un fiel reflejo de los valores de tu compañía.

Experiencia gastronómica

La calidad y la creatividad son los pilares del éxito de Alabardero Catering & Experiences. Estos elementos conforman el ADN de la empresa y han sido claves en su trayectoria. Ofrecen una experiencia gastronómica de primer nivel, utilizando solo los mejores ingredientes y colaborando estrechamente con Denominaciones de Origen y asociaciones gastronómicas. Esto les permite ofrecer a sus clientes una selección de los mejores productos nacionales, garantizando una experiencia personalizada.

Además de sus espacios en exclusividad, ofrecen un servicio de catering flexible que se adapta a cualquier ubicación. Cuentan con la infraestructura y el personal especializado para llevar a cabo el catering en cualquier lugar, asegurando que la calidad y el servicio sean siempre de primer nivel.

También hay que tener en cuenta al servicio de catering, que ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecer la máxima calidad, equilibrio y sabor en cada plato para ofrecer lo mejor para una cena de empresa en Navidad.Además, adaptan los menús a las necesidades de cada grupo: opciones vegetarianas, menús personalizados y propuestas a medida que se ajustan al estilo y carácter de cada empresa. Porque entienden que no todas las celebraciones son iguales y que cada cliente merece una experiencia hecha a su medida.

El cliente podrá elegir entre numerosas opciones de menú en sus comidas o cenas de empresa: menú a la carta, con diferentes opciones para compartir, tipo cóctel, todos ellos con los mejores productos malagueños y andaluces.

Alabardero Catering & Experiences logra un compromiso con la calidad y creatividad a través de la constante innovación y en la forma en que presentan sus servicios. Al mismo tiempo, mantienen un riguroso control sobre la calidad de los ingredientes y productos trabajando con proveedores locales y garantizando productos frescos y de la más alta calidad. El compromiso con la excelencia se refuerza con un servicio personalizado, donde cada evento es tratado como único, asegurando que el cliente sienta un acompañamiento desde el principio hasta el final del evento.

