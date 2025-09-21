Málaga corona a los campeones de la ‘Champions League de la albañilería’

Bajo el sol de final de septiembre, 28 parejas de albañiles de toda España participaron este domingo por la mañana en el histórico Concurso de Albañilería ‘Peña El Palustre’ que lleva casi seis décadas celebrándose en el barrio malagueño del Palo. Un certamen en el que más allá de los premios económicos, los participantes miden su profesionalidad y maestría.

Una cuadrilla de Tarragona ha resultado ganadora por quinta vez en el concurso, considerado por los profesionales como ‘la Champions League de la albañilería’.

El oficial Aleix Plana y el ayudante Vasile Safta, de Vila-seca (Tarragona) forman la pareja que ha empatado el récord de los albañiles más laureados de la historia de un certamen que ha alcanzado ya su 58 edición y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga.

Ese primer premio de este concurso, denominado ‘Certamen Manuel Peláez Santiago’, les ha supuesto conseguir 6.000 euros; mientras que han quedado en segundo puesto Jacobo Cerón (oficial) y Yutii Kokodynskyi (ayudante), de Villanueva del Rosario y han logrado un premio de 2.500 euros.

El tercero, con un premio 1.500 euros, ha recaído en José Antonio Guerrero Flores y Manuel Sierra Rapela, de Bienvenida (Badajoz), y el cuarto en el oficial Lucio Jiménez y el ayudante Raúl Jiménez, de Riolobos (Cáceres), que han obtenido 1.000 euros.

Artísticas obras de albañilería

Todos los albañiles recibieron a primera hora de la mañana los planos de la figura a realizar, que les llevó a desafiar la gravedad a base de ladrillo y cemento, y cada cuadrilla ejecutó al mismo tiempo el mismo trabajo de albañilería. Toda una proeza para la que tenían cuatro horas.

A la hora de calificar las construcciones, el jurado, configurado por arquitectos, arquitectos técnicos, constructores y el oficial ganador del concurso anterior, tuvo en cuenta la perfección en el acabado, ‘llagueado’ y limpieza; la exactitud en el replanteo en planta y alzado y, en caso de empate en la puntuación, la brevedad en la ejecución.

Rampa en caracol con rasillas en voladizo

«La figura de este año es una formación de tablero helicoidal, una rampa de caracol. La particularidad es que las rasillas van en voladizo, sin apoyo en el arranque ni en la terminación más allá que el contacto con el cilindro», según explicó el presidente del jurado y diseñador de la pieza, Demófilo Peláez.

Considera que se trata de una figura propia de una concepción más tradicional de la albañilería.

El origen de este concurso se sitúa en 1967, cuando los primeros socios de la ‘Peña El Palustre’ empezaron a competir amistosamente entre ellos para comparar sus habilidades como albañiles y, desde entonces, ha crecido año a año hasta convertirse en la cita de referencia nacional que es actualmente.

«El concurso ha ido creciendo y ha alcanzado su máximo esplendor gracias al apoyo de organismos oficiales, empresas y colegios profesionales», destacó el histórico cofundador del certamen que lleva su nombre, Manuel Peláez Santiago.