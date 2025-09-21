Enfermero agredido en Málaga: “Uno se plantea muchas veces incluso dejar la profesión”

Fernando Muñoz Bono (38 años) es enfermero en Málaga. Siempre le gustó ayudar a los demás y por eso eligió esta profesión. Sin embargo, tras la última agresión sufrida, en la que recibió un puñetazo por parte de un paciente, se replantea su vocación y si realmente compensa tener que pasar por este tipo de situaciones, que cada vez son más frecuentes.

“Uno se plantea muchas veces incluso dejar la profesión”, reconoce el malagueño, que, cansado de los constantes episodios de violencia a los que tienen que enfrentarse los sanitarios, ha querido compartir su experiencia y dar a conocer lo expuestos que se encuentran a la hora de atender a los pacientes.

En su caso, el incidente ocurrió en el centro de salud de Nerja el pasado lunes 8 de septiembre, en torno a las diez de la noche, cuando quedaba solo el personal sanitario, puesto que el miembro de seguridad había finalizado su turno a las 20.00 horas. De repente, llegó un señor dando un puñetazo a la mampara donde estaba el administrativo, se puso a dar voces y se tiró al suelo. Inmediatamente, alertaron a los cuerpos de seguridad y, por orden médica, procedieron a administrarle una medicación que lo mantuviese un poco más relajado mientras llegaba la Guardia Civil.

Le hicieron pasar a la consulta de enfermería y, en el momento que menos se lo esperaban, el paciente se levantó de la camilla de forma violenta y, sin mediar palabra, le lanzó un puñetazo a la cara. “Pongo el brazo en mi cara para intentar que el daño sea el mínimo, pero es verdad que recibo el puñetazo en el pómulo”, comparte el enfermero, que no tuvo más remedio que reducir al paciente en la camilla dada la situación de agresividad que estaba mostrando.

Sin embargo, el incidente no acabó ahí. “Tras reducirlo, el señor cierra los ojos y parece que está dormido. Así que tengo un momento de confianza y lo dejo que se quede en la camilla mientras llega la Guardia Civil”, relata. “Lo que no esperábamos es que a los cinco minutos se volviese a levantar de forma brusca y le propinase otro puñetazo, esta vez, a mi compañera en el labio superior”.

Dos partes de lesiones

Muñoz se vio obligado a reducir nuevamente al paciente y sujetarlo hasta que llegaron los cuerpos de seguridad. “Todo esto acabó con un traslado al Hospital de la Axarquía y con dos partes de lesiones de Urgencias”, lamenta Muñoz, que asegura que solo tiene palabras de agradecimiento para los cuerpos de seguridad “porque nos han sacado de muchísimas situaciones muy engorrosas”.

Por desgracia, como destaca el enfermero, estas agresiones se han convertido “en el pan de cada día”. Los aplausos de la pandemia parece que han quedado completamente olvidados y se han visto sustituidos por estos episodios de violencia verbal y física que no dejan de aumentar en la provincia, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones los Colegios Oficiales y sindicatos.

Según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), durante el año 2024 se registraron 546 agresiones a enfermeras en Andalucía. Por su parte, el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) del SAS cifra en 1.866 las agresiones totales sufridas por sus profesionales, lo que supone un 19% más que en el año anterior. Del total, 318 ocurrieron en Málaga, de las cuales 69 fueron físicas.

No obstante, tanto sindicatos como el Colegio de Enfermería de Málaga advierten que estas son solo “la punta del iceberg”, puesto que no todos los profesionales denuncian, como es el caso de Muñoz.

Concentración celebrada en el Hospital Materno para condenar la agresión a una enfermera / L.O.

Pendiente de un juicio

“Sabemos que esto tiene tan poca repercusión que no queremos perder el tiempo”, sostiene el malagueño, que considera que en muchas ocasiones la denuncia “no llega a ningún lado” o que el proceso se dilata demasiado en el tiempo. En este sentido, señala que, precisamente, la semana pasada le llegó la segunda citación para un juicio por una agresión que sufrió el año pasado en el HARE de Benalmádena. “La agresora me dijo que como no atendieran a su niña iba a quemar al hospital y a mí me iba a quemar dentro con él”, rememora el enfermero, que puntualiza que aquella vez ha sido la única que ha denunciado.

Este mismo verano, Muñoz fue víctima de otro episodio de violencia en el mismo centro de salud de Nerja por parte de un extranjero, que venía escoltado por los cuerpos de seguridad bajo los efectos de la droga y que le propinó un par de patadas en la pierna mientras intentaban administrarle la medicación. Sin embargo, ha sido esta última agresión, en la que recibió directamente un puñetazo, “la gota que ha colmado el vaso” y la que le ha animado a compartir su experiencia. “Nunca sabemos quién puede entrar por esa puerta”, apunta.

Más personal de seguridad

“Eso es lo peor, cuando sabes que llegan las ocho de la tarde, el de seguridad se va y dices: a partir de ahora, cualquier cosa que pase, el responsable, en cierto modo, soy yo”, comenta el enfermero, que explica que a la sobrecarga de trabajo y presión que tienen, se suma el temor a que pueda ocurrir un nuevo episodio de violencia.

“Después del incidente recuerdo que me senté en el estar de enfermería durante cinco minutos y me pregunté: ¿Yo qué hago aquí? No sé qué hago siendo enfermero”, confiesa el malagueño, que insiste en que su principal petición es que haya más seguridad y los sanitarios estén cubiertos las 24 horas del día en los centros que tengan Urgencias.

“Llegar a mi centro de salud y saber que, si se va a producir una situación de este tipo, voy a tener a una persona que, por lo menos, pueda ayudar a la hora de contener un incidente de este tipo”, concluye Muñoz, que asegura que solo buscan sentirse seguros para poder brindarle los mejores cuidados a los pacientes.

Medidas del SAS

Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) afirman que continúan trabajando en la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a hacer frente a las agresiones y a mejorar el acompañamiento y atención a profesionales víctimas de estos actos. Entre las medidas, destacan la implementación de dispositivos de seguridad en los centros. En el caso de Málaga, precisan que la provincia cuenta con más de 6.700 dispositivos, entre ellos casi 600 cámaras de seguridad, cerca de 200 alarmas individuales, y más 2.200 sistemas de software antipánico.

Asimismo, resaltan que se continúa dando un “importante impulso” a la formación y capacitación de profesionales para poder hacer frente a estos episodios y que ya se ha formado a más 800 profesionales andaluces como ‘Profesional guía’, “una figura clave que tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión”.

También recuerdan que el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS habilita “canales ágiles y rápidos” para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica y asesoría jurídica para quien decide denunciar.

Por último, aclaran que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. De hecho, durante 2024, los letrados del SAS realizaron 33 asistencias en Málaga, logrando 15 sentencias condenatorias, de las cuales 7 se tipificaron como delito de atentado.

A principios de septiembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó también el decreto para crear y regular el Observatorio de Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

