La ESAD, llenando Málaga de cultura los últimos 5 años

Mientras la mayoría de niños y adolescentes todavía se están adaptando a volver a empacar diariamente sus mochilas para ir todas las mañanas a los colegios e institutos durante un año más, existe un grupo de estudiantes que, para su " vuelta al cole , prefieren escribir guiones, grabar cortos por sí mismos o ensayar diálogos en el salón de sus casas. Sin embargo, no se trata de personas que expresan su creatividad simplemente por gusto -que también-, sino de alumnos que han decidido perseguir sus sueños en el mundo de las enseñanzas artísticas y que continúan o empiezan por primera vez estos estudios.

La Escuela de Arte Dramático de Málaga (ESAD), lugar donde dan clase estos estudiantes, comenzará el curso 2025-2026 el próximo 22 de septiembre. Esto no es solo emocionante para los actuales y futuros alumnos; también para el director de la ESAD, Francis Sánchez: "Como todos los años, arrancamos el curso con muchísima fuerza e ilusión”, indicó antes de señalar que se trata de unos estudios vocacionales. “Empezamos con ganas de acoger a nuestro alumnado y de arrancar todos nuestros proyectos", añade.

Eventos para toda Málaga

La ESAD se encarga desde hace cinco años de organizar una serie de actividades, proyectos y eventos culturales gratuitos para los alumnos y para los malagueños en sus instalaciones. Estos eventos, que han tenido muy buena acogida en años anteriores, según Francis Sánchez, se desempeñan una vez al mes durante el curso académico, y, aunque algunos comenzarán en enero, otros empezarán a partir del mes que viene. Las fechas y las temáticas de estas actividades y eventos se anuncian previamente a través de las redes sociales del centro y por su página web. "Intentamos darle visibilidad a estos proyectos a través de las redes, pero el boca a boca hace también mucho", explica el director de la ESAD.

La Escuela Superior de Arte Dramático acogerá eventos de cine y espectáculos / Cedida por Francis Sánchez

Una de estas actividades es el proyecto de cine, que tiene lugar en la peculiar cafetería del centro: "No se trata de una cafetería habitual, sino de un centro artístico precioso que cuenta con un escenario decorado de forma muy teatral. Lo que hacemos en el encuentro es proyectar cortos, y parte del equipo de estos, ya sea el director o el guionista, entre otros, presenta su obra a los asistentes", comenta el director de la ESAD.

Este evento, además, es especialmente llamativo por dos claves principales: Una de ellas es que cuenta con la visita de grandes profesionales, como la realizadora Vicky Calavia. La otra es que el propio evento en sí sirve de plataforma para proyectar los trabajos de cine de jóvenes y primerizos, incluso aunque no sean estudiantes de la escuela.

Otra de las actividades que plantea la ESAD para sus alumnos y para los malagueños es el club de lectura de textos dramáticos. "Se trata de libros de teatro, textos dramáticos, y los participantes tienen un mes para leerlos", comenta Francis Sánchez, y añade que, tras la lectura, se juntan en la propia ESAD los alumnos, los profesores y también los malagueños que estén interesados en esos libros para comentarlos. "Intentamos también a lo largo del año invitar a autores dramaturgos de los textos propuestos para que los participantes tengan contacto directo con ellos y les puedan hacer preguntas", añade.

Las representaciones teatrales de la ESAD ofrecerán múltiples géneros y temáticas / Pedro Lanzas / Imagen cedida por Francis Sánchez

La ESAD también cuenta con múltiples actividades que giran en torno a la diversidad y que apuestan por el colectivo LGTBI, comenta el director de la ESAD. "Una de las actividades propuestas son presentaciones de libros. El año pasado vino Francisco Javier Olivas a presentar el suyo, por ejemplo”.

Otra de las actividades que organiza la ESAD son diferentes encuentros, con profesionales de gran relevancia en la industria teatral y musical como Aarón Cobos, que ha participado en múltiples producciones musicales de Antonio Banderas como 'Gypsy' o 'Mis navidades'. “Aarón Cobos vino en una ocasión a hablar tanto de la diversidad como de su experiencia en el mundo del teatro", explica el director de la ESAD.

Además, la ESAD organizará también la quinta edición de su reto solidario. El reto consiste, según explica el director de la ESAD, en la realización de montajes teatrales todas las semanas desde enero hasta junio de forma solidaria. En estos espectáculos, comenta Francis Sánchez, el público paga un donativo establecido por la entidad solidaria: "Nosotros ponemos el arte y ellos, con lo recaudado de los donativos, hacen posibles sus proyectos".

La convocatoria para estas entidades, según comenta el director de la escuela, saldrá en breve y, como ocurre con otros proyectos de la ESAD, este año también se tratará de su quinta edición: “El año pasado participaron 15 entidades, y siempre abrimos la convocatoria para que puedan participar no solo las que anteriormente ya lo han hecho en otras ediciones, sino para nuevas también”, comenta, y recalca que, además, debe tratarse de entidades sin ánimo de lucro.

Finalmente, los alumnos de la escuela también realizarán numerosos espectáculos para el resto de estudiantes y para los malagueños que quieran ir a verlos. El director de la ESAD comenta que, al impartirse diferentes especialidades, como la musical o el taller de teatro clásico, la escuela puede representar múltiples tipos de obras, como musicales, obras clásicas, contemporáneas e incluso obras dirigidas libremente por los alumnos directores: "En años anteriores hemos representado todo tipo de géneros, porque, como directores, los alumnos pueden elegir realizar un musical, un teatro danza, o cualquier otro espectáculo teatral.

En su conjunto, tenemos una programación muy variada y, realmente, llenamos semana tras semana el teatro", comenta Francis Sánchez, y añade que en estos primeros meses todavía se están preparando para las funciones y que las representaciones -que tendrán lugar en el teatro de la ESAD, el cual dispone de 450 butacas- comenzarán en enero.

Este año, será la quinta edición de estos espectáculos y eventos / Pedro Lanzas / Imagen cedida por Francis Sánchez

¿Cómo comenzará el curso?

Según comenta Francis Sánchez, el curso se inaugurará el lunes, 22 de septiembre, y la recepción de alumnos se hará por niveles: “A distintas horas, y de cuarto curso a primero, acogeremos al alumnado para presentar a sus profesores, plantearles la organización del centro y atender cualquier duda”, explica antes de comentar que, a partir del martes, 23 de septiembre, comenzará el horario de clases habitual.

Sin embargo, este año cuenta con un importante cambio respecto a los pasados, explica el director de la ESAD: "Me gusta hacer todos los años una gran gala en el teatro con espectáculos para inaugurar el curso, pero el teatro todavía está en obras", comenta y explica que, hasta antes de que empezaran las obras, esas instalaciones llevaban aproximadamente tres años con goteras. De igual modo, la gala se seguirá celebrando, pero cuando las obras hayan terminado el 23 de octubre.

Estas galas son especiales pues, además de apoyarse en el trabajo de los propios alumnos de la ESAD, también cuentan con la participación de invitados especiales: "El año pasado vino Joaquín Núñez, un egresado del centro, y trajo su Goya. Fue muy inspirador. Por otro lado, muchas veces he invitado a Pata Teatro o a Ángel Calvente, referentes de la ciudad, para motivar a nuestros alumnos", comenta Francis Sánchez.

De igual modo, esta escuela, que hará 80 años en 2027, “ha dejado huella en la ciudad”, resalta el director de la escuela, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos de los alumnos que pasaron por sus aulas fueron grandes profesionales como Antonio Banderas, María Barranco, Pasión Vega o Fran Perea. “Si tu sueño es dedicarte al teatro, a interpretar, dirigir o escribir, no te lo pienses y estudia esta carrera. Es un camino duro e intenso, pero estoy seguro de que disfrutarás de estos cuatro años de formación. Es una de las carreras más bonitas que existen”, concluye Francis Sánchez.