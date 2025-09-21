La falta de oferta abre un mercado de pisos okupados a la venta en Málaga

«Oportunidad solo para inversores. Inmueble sin posesión, auto o testimonio». «Debido solo al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas». «Desocupación incluida en el precio».

Son los avisos que acompañan a numerosos anuncios de pisos de entre 60 y 90 metros cuadrados a la venta, por ejemplo, por 80.000 o 90.000 euros, un precio absolutamente desplomado si se tiene en cuenta la tensión que soporta el mercado inmobiliario malagueño, donde el metro cuadrado de segunda mano puede superar los 4.000 euros, según algunos portales inmobiliarios.

Estas «gangas» son, en realidad, viviendas okupadas, por lo que el comprador deberá asumir el riesgo y adentrarse en el proceso judicial, en caso de que esté ya en marcha, para desalojar el inmueble, así como los tiempos que la justicia conlleva.

«Hace unos años nadie se lo planteaba, una vivienda okupada era motivo de rechazo absoluto, no se comercializaba. Hoy sí porque no hay oferta», explica el consultor y experto en valoraciones inmobiliarias, Pedro Soria, que ocupa el cargo de consejero en Estrategia y Desarrollo de Negocio en Tecnitasa.

Esa falta de oferta disponible y la creciente demanda ha generado un nuevo mercado de viviendas okupadas a la venta, dirigidas directamente a inversores que estén interesados en adquirir un activo en Málaga.

Promotoras con anuncios de este tipo colgados en portales inmobiliarios señalan a este periódico que lo habitual antes era esperar a que se produjese el «lanzamiento» pero ahora hay «tanta presión» que se saca al mercado y se vende, sin ni siquiera poder enseñar el interior del inmueble.

Se trata, eso sí, de una opción que deja fuera al pequeño comprador, que busca una vivienda como residencia habitual y que no dispone ni del tiempo ni de los medios legales para plantearse adquirir una vivienda okupada.

«En el mundo de la inversión, si ve que puede comprar a unas cifras bajitas, reformar, hacer el flipping y luego ponerla en alquiler, normalmente turístico o en modelos nuevos de living, pues se meten», continúa Pedro Soria, que apunta que aunque no se trata de un fenómeno «masivo» o de un volumen considerable, sí que contribuye a desviar del mercado inmuebles que podrían destinarse a residencia de larga duración.

Por otro lado, el interés en este tipo de productos está provocando la aparición de «mafias» dedicadas a la okupación ilegal, con el objetivo de abrir una negociación con el nuevo propietario y exigir una cuantía para desalojar la vivienda. «Mueven a gente sin recursos para que okupen la vivienda, les dan un dinero y ellos se quedan la mayoría».

Los datos

Viviendas okupadas a la venta se pueden encontrar en cualquiera de los principales portales inmobiliarios conocidos, como es Idealista, Fotocasa o incluso Milanuncios.

Según el informe publicado por Idealista el pasado marzo, en la provincia de Málaga hay 1.130 viviendas okupadas a la venta, aunque supone solo el 1,7%, por debajo de la media española, que se sitúa en el 2,6%.

En el caso de las capitales de provincia, en Málaga alcanzan las 286 viviendas okupadas, esto es, el 3,8% de los inmuebles okupados, lo que la convierte en la quinta ciudad española con el porcentaje más alto a nivel nacional, por detrás de Girona (8,8%), Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%) y Almería (3,9%)

