Accidente
Un bombero hospitalizado en Málaga capital tras chocar el vehículo de extinción contra un turismo
El siniestro se ha producido en la calle Pacífico, a la altura de la glorieta de la avenida Molière y el frontal ha quedado muy afectado
L.O
Málaga
Un bombero ha sido trasladado al hospital tras sufrir este domingo un accidente el vehículo de extinción de incendios que conducía en Málaga y de cuyo interior ha tenido que ser excarcelado por sus propios compañeros.
El Ayuntamiento de Málaga ha informado del siniestro entre ese vehículo, cuyo frontal ha quedado muy afectado, y un turismo en la calle Pacífico, a la altura de la glorieta de la avenida Molière, y que investiga el Grupo de Atestados de la Policía Local.
El bombero ha sido trasladado al centro hospitalario en una ambulancia del propio servicio contra incendios tras ser excarcelado del vehículo después del accidente, que ha movilizado a dotaciones de bomberos de los parques Central y Pirámides.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los dos nuevos radares de Málaga que ya dejan de avisar y comienzan a multar
- Málaga 'cazará' a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas
- Así es el restaurante familiar de Málaga que tiene su menú a 7,50 euros: 'Todo es casero
- La mejor paella de España se hace en Málaga
- Amenabar abre la comercialización de su proyecto de 143 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga: así son los precios de partida
- Planes para el fin de semana en la provincia de Málaga
- Alerta en los subtropicales de Málaga por los bajos precios en origen del mango
- Así es la ruta en plena sierra de Málaga que llega a un oasis paradisíaco repleto de cascadas, pozas de agua cristalina y castaños