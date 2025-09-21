Un bombero hospitalizado en Málaga capital tras chocar el vehículo de extinción contra un turismo

Un bombero ha sido trasladado al hospital tras sufrir este domingo un accidente el vehículo de extinción de incendios que conducía en Málaga y de cuyo interior ha tenido que ser excarcelado por sus propios compañeros.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado del siniestro entre ese vehículo, cuyo frontal ha quedado muy afectado, y un turismo en la calle Pacífico, a la altura de la glorieta de la avenida Molière, y que investiga el Grupo de Atestados de la Policía Local.

El bombero ha sido trasladado al centro hospitalario en una ambulancia del propio servicio contra incendios tras ser excarcelado del vehículo después del accidente, que ha movilizado a dotaciones de bomberos de los parques Central y Pirámides.