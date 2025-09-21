Lugares marcados por la tragedia: crece el 'turismo oscuro' en Málaga

Visitar Auschwitz o Chernóbil suele formar parte del paquete turístico cuando se viaja a Alemania o Ucrania.

En España, desde que en 2019 se descubrieron restos humanos atribuidos a las chicas del caso Alcàsser en el barranco de la Romana —un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous—, la zona se ha convertido en un hervidero de curiosos que acuden a visitar el lugar. Algo similar ocurre en Navarra, en Zugarramurdi, así como en el Hospital del Tórax.

El tanoturismo o turismo dark (turismo negro) atrae a cientos de personas que visitan lugares marcados por la tragedia, la leyenda o fenómenos paranormales. Un tipo de turismo que en varias ocasiones ha puesto sobre la mesa el debate de si es un turismo ético o no.

José Manuel Frías, un apasionado del mundo paranormal y turismo oscuro, con más de 40 libros escritos, lleva a cabo ‘Rutas misteriosas’ por la capital.

Ofrece recorridos turísticos especialmente diseñados para explorar los lugares más enigmáticos, negros y llenos de leyendas de la ciudad. Estas rutas se centran en historias de fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, mitos urbanos y espacios con una atmósfera cargada de misterio, como antiguos edificios, criptas, cementerios y fincas históricas. Actualmente, ‘Rutas misteriosas’ tiene ocho guías en el Centro de Málaga que mezclan lo macabro con lo paranormal, visitando los lugares más misteriosos. Entre ellos, la catedral, donde según cuenta la leyenda, «se vieron ovnis» en el siglo XVII.

Otra parada es el Palacio Solecio, vinculado a la familia Gálvez, famoso por sus fenómenos paranormales. El supuesto es que en su interior el televisor puede encenderse solo, y que las puertas se abren sin explicación alguna, creando una atmósfera inquietante para quienes se atreven a entrar.

Cortijo Jurado. | L.O

Asesinato en la calle Fresca, número 19. En esta dirección ocurrió un violento asesinato que dejó una huella imborrable. Desde entonces, se cuenta que el espíritu de la víctima aparece en la zona, manifestándose con presencias y sucesos extraños que ponen los pelos de punta a quienes pasan por allí.

En la Málaga del siglo XVIII, una espeluznante historia sacudió la tranquila vida de los habitantes de la calle Salvago. Un misterioso asesinato, marcado por la aparición de un cuerpo decapitado en una de las casas más ilustres de la ciudad, ha permanecido como un enigma sin resolver durante siglos. Este suceso, conocido como 'El Decapitado de la calle Salvago', se ha convertido en una de las leyendas más inquietantes de Málaga.

Fábulas macabras

Asimismo, durante los siglos XVI y XVII, la plaza fue escenario de numerosas fábulas relacionadas con fantasmas que recorrían sus calles llevando un candil en la mano.

Estas apariciones espectrales, conocidas como «el fantasma del candil», han sido parte del folklore local, evocando imágenes de una Málaga antigua llena de misterio y sombras. Fuera del centro, el Cortijo Jurado es un punto clave del misterio en Málaga, con relatos de rituales satánicos y desapariciones inexplicables. Otro caso famoso es el de la editorial Plaza & Janés, en cuya sede en 1991 se registró uno de los pocos poltergeists oficiales del país.

La Basílica de la Victoria alberga una cripta decorada con símbolos de muerte y tránsito al más allá, y el Hospital Noble, del siglo XVI, está envuelto en leyendas de voces y presencias. Por último, el Cementerio Inglés, entre la niebla y el silencio, ofrece un espacio donde la historia y lo sobrenatural parecen entrelazarse.

