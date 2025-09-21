El obispo visita por primera vez la parroquia de los Mártires: "Seamos, como Ciriaco y Paula, fuente de esperanza"

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha realizado este domingo su primera visita a uno de los templos principales de la diócesis, los Santos Mártires, una de las parroquias fundacionales de la ciudad, en cumplimiento del voto realizado por los Reyes Católicos. En ella se rinde culto a los santos patronos de la ciudad, Ciriaco y Paula, cuya sangre regó la semilla de la Iglesia malagueña. El prelado ha presidido la Eucaristía, coincidiendo con la misa de patronazgo de la Virgen de los Remedios, patrona de la feligresía, que sale este domingo en procesión.

En el atrio de la parroquia, han recibido al obispo el párroco, Manuel Ángel Santiago, los sacerdotes y diáconos y los hermanos mayores de las hermandades, tanto de Pasión como de Gloria, de toda la unidad pastoral, ya que son numerosas las hermandades que tienen sede canónica en las parroquias de los Santos Mártires y San Juan y en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, así como en capillas dentro de la feligresía.

La entrada al templo ha estado precedida por la veneración del Lignum Crucis y la aspersión con agua bendita realizada por el Obispo. Se trata de uno de las iglesias fundacionales de la Diócesis de Málaga, cuya construcción primitiva fue iniciada en 1491, y que ha sido rehabilitada integralmente en 2022.

Como explica el párroco y Vicario episcopal para el Laicado, Manuel Ángel Santiago, "una vez hecha la visita a la patrona de la ciudad y la diócesis, la Virgen de la Victoria en este segundo domingo de su ministerio en Málaga, el obispo ha deseado venerar las imágenes de los santos patronos Ciriaco y Paula, mártires en los que podemos encontrar las raíces de nuestra fe. A lo largo de la historia han estado presentes como intercesores de la ciudad, y siguen siendo modelo para los cristianos malagueños".

Tras venerar a Jesús Eucaristía presente en el Sagrario, el obispo se ha detenido ante la imagen de la Virgen de los Remedios, y ha subido al camarín de los santos Ciriaco y Paula, mártires por la fe en la persecución de Diocleciano, en el siglo IV. Como ha expresado el párroco, "la iglesia en Málaga hunde sus raíces en la misión pastoral de san Patricio, obispo, y en la sangre de los santos mártires Ciriaco y Paula, cuya memoria en el tiempo fue puesta de relieve con los Reyes Católicos. El obispo continúa ahora la sucesión apostólica en nuestra diócesis y sigue la vinculación con nuestros jóvenes patronos mártires".

Llegada de Satué a los Mártires. / Eduardo Nieto

Misa del patronazgo de los Remedios

Coincide que esta Misa del tercer domingo de septiembre se celebra la función principal de la hermandad de los Remedios, patrona de los Mártires y su feligresía desde 1755. La imagen ha recibido la veneración del prelado y los fieles ya expuesta en su trono procesional en el crucero de la iglesia, preparada para la procesión, prevista para las 18.30 horas.

Antes de comenzar la celebración, Satué ha saludado fraternalmente al sacerdote mayor Isidro Rubiales, canónigo de la Catedral y quien fuera párroco de San Juan, luego integrada junto a los Mártires en la misma unidad pastoral.

La Eucaristía ha estado concelebrada por el arcipreste, Antonio Aguilera; el delegado de hermandades y cofradías, Salvador Guerrero, así como por los vicarios parroquiales de la unidad pastoral, Isidro Calderón y José María García Paniagua, y otros sacerdotes vinculados a la misma, y asistida por los diáconos que prestan servicio en ella. Han participado numerosos fieles, entre ellos representantes de las agrupaciones de hermandades de Pasión y de Gloria, ya que la parroquia es sede de ambas. Junto a ellos, han celebrado su fe en comunidad también miembros de todos los grupos parroquiales: Catequesis, Cáritas, Liturgia… y la comunidad paraguaya, unida desde hace años a la unidad pastoral.

El obispo de Málaga durante la consagración. / Eduardo Nieto

En su homilía, el obispo de Málaga ha recordado a Felipe Reina, anterior párroco, fallecido recientemente, y ha agradecido profundamente su labor a la congregación de los Santos Patronos por mantener vivo el ejemplo de los mártires entre los malagueños. "También hoy muchos cristianos son perseguidos y asesinados por ser fieles a su fe. Esta misma semana, sesenta cristianos han sido asesinados en el Congo. Y, además del martirio rojo, existe el martirio gris: ese sufrimiento cotidiano, incruento, que padecemos cuando somos rechazados, criticados o ridiculizados por defender el Evangelio y la dignidad de la vida humana -de los no nacidos, de los empobrecidos, de los ancianos, de los inmigrantes a quienes se intenta criminalizar y de aquellas personas que son descartadas-", ha expresado.

En referencia a los mártires en el Año Jubilar de la Esperanza, ha afirmado que "San Ciriaco y Santa Paula, y todos los mártires —mujeres y hombres— no sólo son testigos de esperanza: son fuente de esperanza para los demás".

La celebración ha sido acompañada por el Coro de la hermandad de Viñeros.

Satué ha dejado una dedicatoria en el libro de firmas de la parroquia.