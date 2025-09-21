UNED Málaga: 50 años de una universidad para todos

La UNED cumple medio siglo en Málaga. Su historia forma parte ya de la historia de la educación en la provincia y ha transformado la vida de miles de personas. Su primera sede estuvo en la barriada de Virgen de Belén y pronto se quedó pequeña. Era el año 1975 y la UNED de Málaga abrió sus puertas con unas pocas titulaciones. La institución se había creado a nivel nacional sólo tres años antes con dos licenciaturas: Derecho y Filosofía. También la UMA tenía entonces una oferta académica reducida. Había demanda de estudios superiores y la Universidad Nacional de Educación a Distancia respondía a esos malagueños con ganas de formarse.

Hoy, cuando celebra su 50 aniversario, son miles los estudiantes que han pasado por la UNED de Málaga en alguna de sus tres sedes de la capital, Marbella y Ronda. La revolución tecnológica ha cambiado las herramientas con las que trabaja pero no un sistema que destaca por su calidad, flexibilidad y por adaptarse a las necesidades de cada alumno.

Con motivo de este aniversario, la UNED acaba de recibir el Premio Ciudad de Málaga a la Educación que entrega el Ayuntamiento y, además, ha ejercido de anfitriona de la reunión anual de directores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Como destaca el director en Málaga, Luis Grau Fernández, «a raíz de la creación de este centro, miles y miles de personas han visto su vida transformada. Personas que de otra manera hubieran tenido bastante complicado acceder a una formación pública y de calidad».

Entrada de las instalaciones de la UNED en la capital malagueña. / La Opinión

Más de 5.000 alumnos

El modelo de enseñanza semipresencial de la UNED, que no ha cambiado en este medio siglo, tiene como uno de sus pilares las más de 68 sedes repartidas por toda España y algunas en el extranjero. Y, entre ellas, Málaga se alza como una de las principales.

En número de alumnos, el curso pasado se superaron los 5.000 y este, aunque aún no hay datos porque la matrícula está abierta hasta el 22 de octubre, la cifra promete seguir creciendo. A nivel nacional, son 250.000 los estudiantes que eligen el modelo UNED. Es la universidad más grande de España en alumnos y tiene el mayor campus de Europa.

Su sistema de semipresencialidad es único en el panorama universitario español: los estudiantes pueden formarse a distancia pero se examinan de forma obligatoria en las aulas.

Como ejemplo de la flexibilidad que ofrece este método, Luis Grau, recuerda que durante la pandemia del covid-19, la UNED fue la única universidad que no paró su actividad: «Sólo cambiamos que el profesorado se fue a casa y los exámenes se hicieron a distancia».

Desde el 7 de mayo de 1994, la sede está en Teatinos, donde ganó espacio respecto a su primera ubicación y ha podido ir adaptándose a las necesidades de profesorado y alumnado y a los cambios tecnológicos.

Desde allí se imparten 30 grados universitarios, 78 másteres oficiales, 21 programas de doctorado, acceso a la universidad, 16 idiomas, programas de Formación Permanente y Extensión Universitaria, además de UNED Sénior.

El director de la UNED de Málaga, Luis Grau, recibe el Premio Ciudad de Málaga de manos del alcalde y la concejala de Educación. / La Opinión

De las cartas al campus virtual

La tecnología tiene un gran peso en esta institución académica, como no podía ser de otra forma, aunque no siempre ha sido así. Luis Grau, que además de director de la UNED de Málaga es profesor en la sede central, recuerda que cuando empezó su carrera hace 37 años contestaba las consultas de sus alumnos por carta.

«Todos los días abría mi buzón y me encontraba una serie de cartas. Imagínate desde que un alumno me hacía una pregunta hasta que le llegaba la respuesta, pasaba un cierto tiempo», recuerda.

Además, todos los profesores de la UNED tenían unas horas de guardia y de ‘permanencia’ en las que contestaban dudas por teléfono.

Hasta que llegó el correo electrónico en la década de los 90 y la UNED fue una de las primeras universidades en darse cuenta de su potencial: «Y entonces el teléfono dejó de sonar».

La transformación tecnológica continuó con la irrupción de las plataformas de enseñanza a distancia -hoy campus virtuales-, que permitieron que la interacción entre estudiantes, profesores tutores y docentes de la sede central fuera «mucho más dinámica, más rápida».

La UNED ya está implementando herramientas de IA en su plataforma de enseñanza

En la actualidad, la UNED, según explica Luis Grau, utiliza una plataforma en la que ya está implementando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y de aprendizaje adaptativo, «de tal forma que los entornos y el contenido se puedan ir adaptando a como el estudiante va evolucionando en su aprendizaje».

En muchos de estos avances tecnológicos la UNED ha sido pionera porque, «por su propia naturaleza» siempre hemos tenido que ir un poquito por delante».

Exámenes en valijas de zinc

Otro ejemplo es el sistema que utilizan para los exámenes, en el que también ha habido toda una revolución. De lo físico a lo virtual.

En la UNED, los exámenes se hacen a la vez en toda España y llegan al mismo tiempo a cada sede. Las copias se transportaban antes en unas pesadas valijas de zinc en las que viajaban de Madrid a las sedes y de vuelta a la capital para la corrección. Ahora, esas valijas son virtuales y el sistema funciona tan bien que otras universidades lo han adoptado.

La UNED está realizando actualmente una importante revisión de su metodología de enseñanza, como comenta el director de Málaga. El objetivo final es que haya aún más coordinación entre los docentes de Madrid, que planifican, definen la asignatura y ponen los exámenes, y los profesores tutores de las sedes del resto de España -en Málaga, el 98% son profesores de la UMA que alternan su trabajo entre ambas instituciones académicas-.

«Buscamos una mayor coordinación para homogeneizar más las clases que se imparten en todos los centros de la UNED de España», explica Luis Grau.

Además de profesores universitarios, Grau destaca que en la UNED dan clase profesionales a los que se reconoce precisamente por su experiencia laboral. Por ejemplo, en el título de Educación Infantil, la Facultad de Educación pidió que los docentes fueran maestros en el ejercicio de la profesión y «todos los profesores tutores en toda España son actualmente maestros».

Luis Grau, director de la sede de la UNED en Málaga. / L.O.

¿Cómo era y es el alumno de la UNED?

Cuando la UNED arrancó, se la llamaba la ‘universidad de la segunda oportunidad’, recuerda el director de Málaga. Entonces, la mayoría de los estudiantes eran personas de entre 30 y 40 años que no habían podido estudiar en su momento o que querían estudiar otra carrera.

Ahora, aunque ese perfil se mantiene, Luis Grau apunta que el grueso del estudiantado tiene entre 18 y 24 años y elige la UNED porque no tiene nota de corte, porque viven lejos y pueden estudiar a distancia o porque el modelo les resulta más flexible. Grau subraya que el hecho de que no haya nota de corte no significa que esta universidad «sea más fácil. No hay que confundir la nota de corte con la formación que uno recibe después».

El perfil del alumno se ha ampliado y crece en número: el curso pasado fueron más de 5.000

Sobre si este modelo de estudios a distancia requiere más madurez por parte del alumno, cree que necesitan quizá «un poquito más de planificación». Por ello, la UNED de Málaga pone a disposición de los estudiantes, sobre todo de los nuevos, talleres y jornadas de acogida y hay grupos de mentoría donde los veteranos guían a los nuevos.

Nuevos grados y cursos sobre Málaga

En cuanto a la oferta académica, como en el resto de universidades, hay titulaciones especialmente demandadas. Los grados ‘estrella’ son Psicología, Derecho, Educación Infantil y Criminología.

Además, de los 82 másteres, los más reclamados son los habilitantes, es decir, los obligatorios para ejercer una profesión: Psicología Clínica, Profesorado y Abogacía y Procura.

Fachada de la UNED Málaga / L.O.

Para el próximo curso, el de 2026-27, la UNED impartirá nuevos grados: uno en Comunicación con varios itinerarios como Comunicación Audiovisual, y un novedoso grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

El centro de esta universidad en Málaga también tiene cursos que refuerzan su relación con la ciudad. Un vínculo en el que destacan el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Fundación Unicaja como entidades consorciadas, pero que también se desarrolla a través de actividades.

Luis Grau destaca los cursos que se han realizado, por ejemplo uno sobre la Semana Santa que desbordó todas las previsiones y en el que tuvieron que cortar la matrícula por falta de plazas. Igualmente, organizan cursos sobre historia de Málaga y actividades en colaboración con la asociación La Coracha en las que se difunden las tradiciones locales. «Son actividades gratuitas y las impartimos presencialmente y las retransmitimos», indica Grau.

En este momento en el que cumplen el medio siglo de vida en Málaga, el director de la UNED asegura que el reto es crear nuevas titulaciones que «satisfagan la demanda del tejido social y empresarial de Málaga».

No obstante, reivindica las enseñanzas tradicionales, «porque una universidad no puede centrarse sólo en las titulaciones más demandadas porque dan mucho empleo. Tiene que fomentar la ciencia, la cultura y la investigación. No podemos olvidar grados como Filosofía».

Así es la UNED en Málaga, una institución al servicio de la enseñanza y abierta a todos.

Aliada en la lucha contra la despoblación La UNED en Málaga es clave en estos momentos para luchar contra la despoblación que sufren algunos municipios en zonas como el interior de la provincia. Así lo destacó el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la inauguración de la reunión anual de directores de la UNED de toda España. «Nos ayuda a avanzar en la lucha contra la despoblación, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando a muchos jóvenes la igualdad de acceso a una educación universitaria de calidad», dijo. Salado, que recibió el miércoles pasado al rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal, y al resto de directores, marcó como reto la necesidad de «aprovechar y promocionar el talento de la provincia de Málaga, así como formar a los jóvenes en los perfiles más demandados por el mercado laboral». Además del respaldo de la Diputación de Málaga, la UNED acaba de recibir el aplauso del Ayuntamiento de la capital, que le ha entregado el premio Ciudad de Málaga de Educación. Un «reconocimiento a la labor» de la UNED en estos 50 años, como dijo al recibirlo el director de Málaga, Luis Grau: «Nos impulsa a seguir mejorando».

